aether collective मूल्य (AETHER)

1 AETHER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.70%1D
aether collective (AETHER) मूल्य का लाइव चार्ट
aether collective (AETHER) प्राइस की जानकारी (USD)

aether collective (AETHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AETHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AETHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0305496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AETHER में -0.07%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

aether collective (AETHER) मार्केट की जानकारी

$ 50.02K
$ 50.02K$ 50.02K

--
----

$ 50.74K
$ 50.74K$ 50.74K

985.37M
985.37M 985.37M

999,603,556.516372
999,603,556.516372 999,603,556.516372

aether collective का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.37M है, कुल आपूर्ति 999603556.516372 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.74K है.

aether collective (AETHER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.74%
30 दिन$ 0+7.24%
60 दिन$ 0+17.53%
90 दिन$ 0--

aether collective (AETHER) क्या है

Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

aether collective प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में aether collective (AETHER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके aether collective (AETHER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? aether collective के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब aether collective प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AETHER लोकल करेंसी में

aether collective (AETHER) टोकन का अर्थशास्त्र

aether collective (AETHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AETHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: aether collective (AETHER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज aether collective (AETHER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AETHER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AETHER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AETHER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
aether collective का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AETHER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.37M USD है.
AETHER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AETHER ने 0.0305496 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AETHER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AETHER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AETHER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AETHER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AETHER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AETHER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AETHER का प्राइस का अनुमान देखें.
