aether collective (AETHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AETHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AETHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0305496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AETHER में -0.07%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
aether collective का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.37M है, कुल आपूर्ति 999603556.516372 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.74K है.
आज के दिन के दौरान, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, aether collective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.74%
|30 दिन
|$ 0
|+7.24%
|60 दिन
|$ 0
|+17.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.
aether collective (AETHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AETHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
