Aegis YUSD (YUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.001 है. पिछले 24 घंटों में, YUSD ने $ 1.0 के कम और $ 1.002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.009 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.960034 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YUSD में +0.02%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aegis YUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.02M है, कुल आपूर्ति 30023168.22912907 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.04M है.
आज के दिन के दौरान, Aegis YUSD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aegis YUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012613601 था.
पिछले 60 दिनों में, Aegis YUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014434420 था.
पिछले 90 दिनों में, Aegis YUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00091430481356 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.0012613601
|+0.13%
|60 दिन
|$ +0.0014434420
|+0.14%
|90 दिन
|$ +0.00091430481356
|+0.09%
Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
