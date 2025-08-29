ADO की अधिक जानकारी

ADO Protocol लोगो

ADO Protocol मूल्य (ADO)

गैर-सूचीबद्ध

1 ADO से USD लाइव प्राइस:

$0.03074374
-5.40%1D
USD
ADO Protocol (ADO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:57:51 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02964466
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03253627
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02964466
$ 0.03253627
$ 0.03507514
$ 0
-1.57%

-5.48%

+1.97%

+1.97%

ADO Protocol (ADO) रियल-टाइम प्राइस $0.03074374 है. पिछले 24 घंटों में, ADO ने $ 0.02964466 के कम और $ 0.03253627 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ADO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03507514 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ADO में -1.57%, 24 घंटों में -5.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ADO Protocol (ADO) मार्केट की जानकारी

$ 12.31M
--
$ 28.00M
400.00M
910,000,000.0
ADO Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ADO की मार्केट में उपलब्ध राशि 400.00M है, कुल आपूर्ति 910000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.00M है.

ADO Protocol (ADO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ADO Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00178436559936787 था.
पिछले 30 दिनों में, ADO Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047868710 था.
पिछले 60 दिनों में, ADO Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0615618368 था.
पिछले 90 दिनों में, ADO Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00178436559936787-5.48%
30 दिन$ +0.0047868710+15.57%
60 दिन$ +0.0615618368+200.24%
90 दिन$ 0--

ADO Protocol (ADO) क्या है

ADO Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ADO Protocol (ADO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ADO Protocol (ADO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ADO Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ADO Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ADO लोकल करेंसी में

ADO Protocol (ADO) टोकन का अर्थशास्त्र

ADO Protocol (ADO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ADO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ADO Protocol (ADO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ADO Protocol (ADO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ADO प्राइस 0.03074374 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ADO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ADO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03074374 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ADO Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ADO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.31M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ADO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ADO की मार्केट में उपलब्ध राशि 400.00M USD है.
ADO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ADO ने 0.03507514 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ADO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ADO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ADO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ADO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ADO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ADO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ADO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.