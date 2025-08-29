ADAMANT Messenger मूल्य (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) रियल-टाइम प्राइस $0.01583899 है. पिछले 24 घंटों में, ADM ने $ 0.01568504 के कम और $ 0.01590603 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ADM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055126 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ADM में +0.19%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ADAMANT Messenger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ADM की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.79M है, कुल आपूर्ति 113791692.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.80M है.
आज के दिन के दौरान, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014210662 था.
पिछले 60 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050040501 था.
पिछले 90 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ -0.0014210662
|-8.97%
|60 दिन
|$ -0.0050040501
|-31.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
