ADAMANT Messenger लोगो

ADAMANT Messenger मूल्य (ADM)

गैर-सूचीबद्ध

1 ADM से USD लाइव प्राइस:

$0.01584048
$0.01584048$0.01584048
0.00%1D
mexc
USD
ADAMANT Messenger (ADM) मूल्य का लाइव चार्ट
ADAMANT Messenger (ADM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01568504
$ 0.01568504$ 0.01568504
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01590603
$ 0.01590603$ 0.01590603
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01568504
$ 0.01568504$ 0.01568504

$ 0.01590603
$ 0.01590603$ 0.01590603

$ 0.055126
$ 0.055126$ 0.055126

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.01%

-0.51%

-0.51%

ADAMANT Messenger (ADM) रियल-टाइम प्राइस $0.01583899 है. पिछले 24 घंटों में, ADM ने $ 0.01568504 के कम और $ 0.01590603 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ADM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055126 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ADM में +0.19%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ADAMANT Messenger (ADM) मार्केट की जानकारी

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

113.79M
113.79M 113.79M

113,791,692.8
113,791,692.8 113,791,692.8

ADAMANT Messenger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ADM की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.79M है, कुल आपूर्ति 113791692.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.80M है.

ADAMANT Messenger (ADM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014210662 था.
पिछले 60 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050040501 था.
पिछले 90 दिनों में, ADAMANT Messenger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.01%
30 दिन$ -0.0014210662-8.97%
60 दिन$ -0.0050040501-31.59%
90 दिन$ 0--

ADAMANT Messenger (ADM) क्या है

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

ADAMANT Messenger प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ADAMANT Messenger (ADM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ADAMANT Messenger (ADM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ADAMANT Messenger के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ADAMANT Messenger प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ADM लोकल करेंसी में

ADAMANT Messenger (ADM) टोकन का अर्थशास्त्र

ADAMANT Messenger (ADM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ADM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ADAMANT Messenger (ADM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ADAMANT Messenger (ADM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ADM प्राइस 0.01583899 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ADM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ADM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01583899 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ADAMANT Messenger का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ADM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ADM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ADM की मार्केट में उपलब्ध राशि 113.79M USD है.
ADM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ADM ने 0.055126 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ADM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ADM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ADM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ADM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ADM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ADM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ADM का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.