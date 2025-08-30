Acid Toad मूल्य (TOAD)
-0.65%
-5.49%
-23.26%
-23.26%
Acid Toad (TOAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOAD में -0.65%, 24 घंटों में -5.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Acid Toad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 138.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69T है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 138.64K है.
आज के दिन के दौरान, Acid Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Acid Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Acid Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Acid Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.49%
|30 दिन
|$ 0
|-8.96%
|60 दिन
|$ 0
|+7.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
