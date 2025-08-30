ACHI INU मूल्य (ACHI)
ACHI INU (ACHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ACHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00497141 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACHI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ACHI INU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ACHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.88K है.
आज के दिन के दौरान, ACHI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ACHI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ACHI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ACHI INU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-19.42%
|60 दिन
|$ 0
|-3.81%
|90 दिन
|$ 0
|--
ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.
ACHI INU (ACHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
