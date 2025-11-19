एक्सचेंजDEX+
Accenture xStock का आज का लाइव मूल्य 239.75 USD है.ACNX का मार्केट कैप 140,783 USD है. भारत में ACNX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

$239.75
-0.30%1D
Accenture xStock (ACNX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:59:10 (UTC+8)

Accenture xStock का आज का मूल्य

आज Accenture xStock (ACNX) का लाइव मूल्य $ 239.75 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.35% का बदलाव आया है. मौजूदा ACNX से USD कन्वर्ज़न दर $ 239.75 प्रति ACNX है.

$ 140,783 के मार्केट कैप के अनुसार Accenture xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 587.21 ACNX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ACNX की ट्रेडिंग $ 237.47 (निम्न) और $ 241.83 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 269.57 और सबसे निम्न स्तर $ 229.44 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ACNX में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में -1.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Accenture xStock (ACNX) मार्केट की जानकारी

Accenture xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 140.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ACNX की मार्केट में उपलब्ध राशि 587.21 है, कुल आपूर्ति 22205.90017545428 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.32M है.

Accenture xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

$ 237.47
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

Accenture xStock (ACNX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Accenture xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8357140268004 था.
पिछले 30 दिनों में, Accenture xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9901675000 था.
पिछले 60 दिनों में, Accenture xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4013415000 था.
पिछले 90 दिनों में, Accenture xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -17.4451650367439 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.8357140268004-0.34%
30 दिन$ +0.9901675000+0.41%
60 दिन$ +0.4013415000+0.17%
90 दिन$ -17.4451650367439-6.78%

Accenture xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Accenture xStock (ACNX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ACNX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Accenture xStock (ACNX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Accenture xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

2030 में 1 Accenture xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Accenture xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Accenture xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:59:10 (UTC+8)

