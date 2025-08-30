ABBY की अधिक जानकारी

Absters Girl लोगो

Absters Girl मूल्य (ABBY)

गैर-सूचीबद्ध

1 ABBY से USD लाइव प्राइस:

$0.00071713
$0.00071713
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Absters Girl (ABBY) मूल्य का लाइव चार्ट
Absters Girl (ABBY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00124355
$ 0.00124355

$ 0
$ 0

-0.09%

-0.50%

-8.54%

-8.54%

Absters Girl (ABBY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ABBY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABBY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00124355 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABBY में -0.09%, 24 घंटों में -0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Absters Girl (ABBY) मार्केट की जानकारी

$ 715.23K
$ 715.23K

--
--

$ 715.23K
$ 715.23K

994.88M
994.88M

994,884,794.1646485
994,884,794.1646485

Absters Girl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 715.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.88M है, कुल आपूर्ति 994884794.1646485 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 715.23K है.

Absters Girl (ABBY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Absters Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Absters Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Absters Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Absters Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.50%
30 दिन$ 0-28.22%
60 दिन$ 0+256.53%
90 दिन$ 0--

Absters Girl (ABBY) क्या है

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Absters Girl (ABBY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Absters Girl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Absters Girl (ABBY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Absters Girl (ABBY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Absters Girl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Absters Girl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ABBY लोकल करेंसी में

Absters Girl (ABBY) टोकन का अर्थशास्त्र

Absters Girl (ABBY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABBY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Absters Girl (ABBY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Absters Girl (ABBY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ABBY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ABBY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ABBY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Absters Girl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ABBY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 715.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ABBY की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.88M USD है.
ABBY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ABBY ने 0.00124355 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ABBY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ABBY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ABBY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ABBY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ABBY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ABBY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ABBY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:04:21 (UTC+8)

