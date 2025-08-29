ABSTER की अधिक जानकारी

Abster मूल्य (ABSTER)

1 ABSTER से USD लाइव प्राइस:

$0.0250754
-6.10%1D
Abster (ABSTER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:57:30 (UTC+8)

Abster (ABSTER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02351127
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0271418
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02351127
$ 0.0271418
$ 0.04625183
$ 0.00102855
+2.14%

-5.69%

-12.46%

-12.46%

Abster (ABSTER) रियल-टाइम प्राइस $0.02512577 है. पिछले 24 घंटों में, ABSTER ने $ 0.02351127 के कम और $ 0.0271418 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABSTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04625183 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00102855 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABSTER में +2.14%, 24 घंटों में -5.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Abster (ABSTER) मार्केट की जानकारी

$ 24.84M
--
$ 24.84M
990.49M
990,486,747.5651047
Abster का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ABSTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.49M है, कुल आपूर्ति 990486747.5651047 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.84M है.

Abster (ABSTER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Abster का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00151796429480591 था.
पिछले 30 दिनों में, Abster का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0054136963 था.
पिछले 60 दिनों में, Abster का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0116340983 था.
पिछले 90 दिनों में, Abster का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006643380965861164 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00151796429480591-5.69%
30 दिन$ -0.0054136963-21.54%
60 दिन$ +0.0116340983+46.30%
90 दिन$ +0.006643380965861164+35.94%

Abster (ABSTER) क्या है

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

Abster (ABSTER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Abster प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Abster (ABSTER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Abster (ABSTER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Abster के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Abster प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ABSTER लोकल करेंसी में

Abster (ABSTER) टोकन का अर्थशास्त्र

Abster (ABSTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABSTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Abster (ABSTER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Abster (ABSTER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ABSTER प्राइस 0.02512577 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ABSTER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ABSTER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02512577 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Abster का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ABSTER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.84M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ABSTER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ABSTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.49M USD है.
ABSTER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ABSTER ने 0.04625183 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ABSTER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ABSTER ने 0.00102855 USD की ATL प्राइस देखी.
ABSTER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ABSTER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ABSTER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ABSTER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ABSTER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:57:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.