ABDS Token मूल्य (ABDS)
--
+0.09%
-4.40%
-4.40%
ABDS Token (ABDS) रियल-टाइम प्राइस $0.00159927 है. पिछले 24 घंटों में, ABDS ने $ 0.00155743 के कम और $ 0.00161 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.36 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABDS में --, 24 घंटों में +0.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ABDS Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ABDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.80M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 159.93K है.
आज के दिन के दौरान, ABDS Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ABDS Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003238361 था.
पिछले 60 दिनों में, ABDS Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002946061 था.
पिछले 90 दिनों में, ABDS Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011694903324596885 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.09%
|30 दिन
|$ +0.0003238361
|+20.25%
|60 दिन
|$ -0.0002946061
|-18.42%
|90 दिन
|$ -0.011694903324596885
|-87.97%
Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.
ABDS Token (ABDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
