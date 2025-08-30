abcde coin मूल्य (ABCDE)
abcde coin (ABCDE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ABCDE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABCDE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00677886 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABCDE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
abcde coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ABCDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 788.30M है, कुल आपूर्ति 921117873.864074 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.74K है.
आज के दिन के दौरान, abcde coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, abcde coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, abcde coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, abcde coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+20.11%
|60 दिन
|$ 0
|+47.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good.
abcde coin (ABCDE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABCDE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
