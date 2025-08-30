ABC मूल्य (ABC)
ABC (ABC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ABC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABC में +0.27%, 24 घंटों में -1.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ABC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ABC की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.97B है, कुल आपूर्ति 92967688086.8283 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.05K है.
आज के दिन के दौरान, ABC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ABC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ABC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ABC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.73%
|30 दिन
|$ 0
|+1.03%
|60 दिन
|$ 0
|+16.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent
ABC (ABC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
