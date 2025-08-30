AAMMUNIDAIWETH की अधिक जानकारी

Aave AMM UniDAIWETH लोगो

Aave AMM UniDAIWETH मूल्य (AAMMUNIDAIWETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 AAMMUNIDAIWETH से USD लाइव प्राइस:

$276.85
$276.85$276.85
-1.50%1D
mexc
USD
Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:53:29 (UTC+8)

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 273.89
$ 273.89$ 273.89
24 घंटे में न्यूनतम
$ 282.04
$ 282.04$ 282.04
24 घंटे में उच्चतम

$ 273.89
$ 273.89$ 273.89

$ 282.04
$ 282.04$ 282.04

$ 295.16
$ 295.16$ 295.16

$ 101.65
$ 101.65$ 101.65

+0.57%

-1.51%

-4.22%

-4.22%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) रियल-टाइम प्राइस $276.85 है. पिछले 24 घंटों में, AAMMUNIDAIWETH ने $ 273.89 के कम और $ 282.04 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AAMMUNIDAIWETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 295.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 101.65 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AAMMUNIDAIWETH में +0.57%, 24 घंटों में -1.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.60
$ 101.60$ 101.60

0.00
0.00 0.00

0.3669935870092189
0.3669935870092189 0.3669935870092189

Aave AMM UniDAIWETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. AAMMUNIDAIWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 0.3669935870092189 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 101.60 है.

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aave AMM UniDAIWETH का USD में मूल्य बदलाव $ -4.2680760315859 था.
पिछले 30 दिनों में, Aave AMM UniDAIWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +20.0633748700 था.
पिछले 60 दिनों में, Aave AMM UniDAIWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +93.7630319850 था.
पिछले 90 दिनों में, Aave AMM UniDAIWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +69.5362571774289 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4.2680760315859-1.51%
30 दिन$ +20.0633748700+7.25%
60 दिन$ +93.7630319850+33.87%
90 दिन$ +69.5362571774289+33.54%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Aave AMM UniDAIWETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aave AMM UniDAIWETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aave AMM UniDAIWETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AAMMUNIDAIWETH लोकल करेंसी में

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AAMMUNIDAIWETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AAMMUNIDAIWETH प्राइस 276.85 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AAMMUNIDAIWETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AAMMUNIDAIWETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 276.85 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aave AMM UniDAIWETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AAMMUNIDAIWETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AAMMUNIDAIWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AAMMUNIDAIWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AAMMUNIDAIWETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AAMMUNIDAIWETH ने 295.16 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AAMMUNIDAIWETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AAMMUNIDAIWETH ने 101.65 USD की ATL प्राइस देखी.
AAMMUNIDAIWETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AAMMUNIDAIWETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या AAMMUNIDAIWETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AAMMUNIDAIWETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AAMMUNIDAIWETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:53:29 (UTC+8)

