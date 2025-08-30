AAMMUNIDAIUSDC की अधिक जानकारी

Aave AMM UniDAIUSDC लोगो

Aave AMM UniDAIUSDC मूल्य (AAMMUNIDAIUSDC)

गैर-सूचीबद्ध

1 AAMMUNIDAIUSDC से USD लाइव प्राइस:

$2,267,793
$2,267,793$2,267,793
-0.30%1D
mexc
USD
Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:53:21 (UTC+8)

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2,258,931
$ 2,258,931$ 2,258,931
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2,281,584
$ 2,281,584$ 2,281,584
24 घंटे में उच्चतम

$ 2,258,931
$ 2,258,931$ 2,258,931

$ 2,281,584
$ 2,281,584$ 2,281,584

$ 2,998,756
$ 2,998,756$ 2,998,756

$ 1,473,166
$ 1,473,166$ 1,473,166

+0.12%

-0.31%

-0.10%

-0.10%

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) रियल-टाइम प्राइस $2,267,793 है. पिछले 24 घंटों में, AAMMUNIDAIUSDC ने $ 2,258,931 के कम और $ 2,281,584 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AAMMUNIDAIUSDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2,998,756 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,473,166 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AAMMUNIDAIUSDC में +0.12%, 24 घंटों में -0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.61
$ 20.61$ 20.61

0.00
0.00 0.00

9.089043296401e-06
9.089043296401e-06 9.089043296401e-06

Aave AMM UniDAIUSDC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. AAMMUNIDAIUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 9.089043296401e-06 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.61 है.

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aave AMM UniDAIUSDC का USD में मूल्य बदलाव $ -7,098.011153406 था.
पिछले 30 दिनों में, Aave AMM UniDAIUSDC का USD में मूल्य बदलाव $ +3,778.1431380000 था.
पिछले 60 दिनों में, Aave AMM UniDAIUSDC का USD में मूल्य बदलाव $ +85.2690168000 था.
पिछले 90 दिनों में, Aave AMM UniDAIUSDC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,260.947626024 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -7,098.011153406-0.31%
30 दिन$ +3,778.1431380000+0.17%
60 दिन$ +85.2690168000+0.00%
90 दिन$ +1,260.947626024+0.06%

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) क्या है

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Aave AMM UniDAIUSDC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aave AMM UniDAIUSDC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aave AMM UniDAIUSDC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AAMMUNIDAIUSDC लोकल करेंसी में

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AAMMUNIDAIUSDC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AAMMUNIDAIUSDC प्राइस 2,267,793 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AAMMUNIDAIUSDC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AAMMUNIDAIUSDC से USD की मौजूदा प्राइस $ 2,267,793 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aave AMM UniDAIUSDC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AAMMUNIDAIUSDC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AAMMUNIDAIUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AAMMUNIDAIUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AAMMUNIDAIUSDC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AAMMUNIDAIUSDC ने 2,998,756 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AAMMUNIDAIUSDC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AAMMUNIDAIUSDC ने 1,473,166 USD की ATL प्राइस देखी.
AAMMUNIDAIUSDC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AAMMUNIDAIUSDC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या AAMMUNIDAIUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AAMMUNIDAIUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AAMMUNIDAIUSDC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:53:21 (UTC+8)

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

