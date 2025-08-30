AAMMUNIAAVEWETH की अधिक जानकारी

Aave AMM UniAAVEWETH लोगो

Aave AMM UniAAVEWETH मूल्य (AAMMUNIAAVEWETH)

1 AAMMUNIAAVEWETH से USD लाइव प्राइस:

$3,671.7
$3,671.7
-0.30%1D
Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:52:56 (UTC+8)

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3,584.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3,745.12
24 घंटे में उच्चतम

$ 3,584.43
$ 3,745.12
$ 4,207.62
$ 519.64
+1.14%

-0.39%

-8.32%

-8.32%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) रियल-टाइम प्राइस $3,671.7 है. पिछले 24 घंटों में, AAMMUNIAAVEWETH ने $ 3,584.43 के कम और $ 3,745.12 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AAMMUNIAAVEWETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,207.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 519.64 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AAMMUNIAAVEWETH में +1.14%, 24 घंटों में -0.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00
$ 494.42
0.00
0.1346558192101274
Aave AMM UniAAVEWETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. AAMMUNIAAVEWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 0.1346558192101274 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 494.42 है.

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aave AMM UniAAVEWETH का USD में मूल्य बदलाव $ -14.662400750277 था.
पिछले 30 दिनों में, Aave AMM UniAAVEWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +539.4072439800 था.
पिछले 60 दिनों में, Aave AMM UniAAVEWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,570.3901288700 था.
पिछले 90 दिनों में, Aave AMM UniAAVEWETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,250.934324834396 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -14.662400750277-0.39%
30 दिन$ +539.4072439800+14.69%
60 दिन$ +1,570.3901288700+42.77%
90 दिन$ +1,250.934324834396+51.68%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) क्या है

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Aave AMM UniAAVEWETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aave AMM UniAAVEWETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aave AMM UniAAVEWETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AAMMUNIAAVEWETH लोकल करेंसी में

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AAMMUNIAAVEWETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AAMMUNIAAVEWETH प्राइस 3,671.7 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AAMMUNIAAVEWETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AAMMUNIAAVEWETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 3,671.7 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aave AMM UniAAVEWETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AAMMUNIAAVEWETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AAMMUNIAAVEWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AAMMUNIAAVEWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AAMMUNIAAVEWETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AAMMUNIAAVEWETH ने 4,207.62 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AAMMUNIAAVEWETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AAMMUNIAAVEWETH ने 519.64 USD की ATL प्राइस देखी.
AAMMUNIAAVEWETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AAMMUNIAAVEWETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या AAMMUNIAAVEWETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AAMMUNIAAVEWETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AAMMUNIAAVEWETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:52:56 (UTC+8)

