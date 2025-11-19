एक्सचेंजDEX+
aarna afi 802v2 का आज का लाइव मूल्य 39.11 USD है.AFI 802V2 का मार्केट कैप 71,838 USD है. भारत में AFI 802V2 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!aarna afi 802v2 का आज का लाइव मूल्य 39.11 USD है.AFI 802V2 का मार्केट कैप 71,838 USD है. भारत में AFI 802V2 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

AFI 802V2 की अधिक जानकारी

AFI 802V2 प्राइस की जानकारी

AFI 802V2 क्या है

AFI 802V2 व्हाइटपेपर

AFI 802V2 आधिकारिक वेबसाइट

AFI 802V2 टोकन का अर्थशास्त्र

AFI 802V2 प्राइस का पूर्वानुमान

aarna afi 802v2 लोगो

aarna afi 802v2 मूल्य (AFI 802V2)

गैर-सूचीबद्ध

1 AFI 802V2 से USD लाइव प्राइस:

$39.11
$39.11$39.11
+0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:58:26 (UTC+8)

aarna afi 802v2 का आज का मूल्य

आज aarna afi 802v2 (AFI 802V2) का लाइव मूल्य $ 39.11 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.31% का बदलाव आया है. मौजूदा AFI 802V2 से USD कन्वर्ज़न दर $ 39.11 प्रति AFI 802V2 है.

$ 71,838 के मार्केट कैप के अनुसार aarna afi 802v2 करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.84K AFI 802V2 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AFI 802V2 की ट्रेडिंग $ 38.44 (निम्न) और $ 40.34 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 79.25 और सबसे निम्न स्तर $ 37.71 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AFI 802V2 में पिछले एक घंटे में -0.83% और पिछले 7 दिनों में -14.74% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) मार्केट की जानकारी

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

--
----

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

1.84K
1.84K 1.84K

1,836.674579987604
1,836.674579987604 1,836.674579987604

aarna afi 802v2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFI 802V2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.84K है, कुल आपूर्ति 1836.674579987604 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.84K है.

aarna afi 802v2 की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 38.44
$ 38.44$ 38.44
24 घंटे में न्यूनतम
$ 40.34
$ 40.34$ 40.34
24 घंटे में उच्चतम

$ 38.44
$ 38.44$ 38.44

$ 40.34
$ 40.34$ 40.34

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 37.71
$ 37.71$ 37.71

-0.83%

+0.31%

-14.74%

-14.74%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, aarna afi 802v2 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.122 था.
पिछले 30 दिनों में, aarna afi 802v2 का USD में मूल्य बदलाव $ -9.9559237310 था.
पिछले 60 दिनों में, aarna afi 802v2 का USD में मूल्य बदलाव $ -18.3760759820 था.
पिछले 90 दिनों में, aarna afi 802v2 का USD में मूल्य बदलाव $ -35.6563 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.122+0.31%
30 दिन$ -9.9559237310-25.45%
60 दिन$ -18.3760759820-46.98%
90 दिन$ -35.6563-47.69%

aarna afi 802v2 के लिए प्राइस पूर्वानुमान

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में AFI 802V2 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, aarna afi 802v2 के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न aarna afi 802v2

2030 में 1 aarna afi 802v2 का मूल्य कितना होगा?
अगर aarna afi 802v2 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. aarna afi 802v2 के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:58:26 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

aarna afi 802v2 के बारे में और जानें

