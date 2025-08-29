AAG मूल्य (AAG)
AAG (AAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.444983 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AAG में +0.68%, 24 घंटों में +0.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AAG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 450.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 650.10M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 692.92K है.
आज के दिन के दौरान, AAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.29%
|30 दिन
|$ 0
|-5.73%
|60 दिन
|$ 0
|-15.24%
|90 दिन
|$ 0
|--
AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.
