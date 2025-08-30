ADE की अधिक जानकारी

AADex Finance लोगो

AADex Finance मूल्य (ADE)

गैर-सूचीबद्ध

1 ADE से USD लाइव प्राइस:

$0.03195553
$0.03195553$0.03195553
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
AADex Finance (ADE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:39:20 (UTC+8)

AADex Finance (ADE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.2
$ 4.2$ 4.2

$ 0.02066608
$ 0.02066608$ 0.02066608

--

--

0.00%

0.00%

AADex Finance (ADE) रियल-टाइम प्राइस $0.03195553 है. पिछले 24 घंटों में, ADE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02066608 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ADE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AADex Finance (ADE) मार्केट की जानकारी

$ 79.89K
$ 79.89K$ 79.89K

--
----

$ 319.56K
$ 319.56K$ 319.56K

2.50M
2.50M 2.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

AADex Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.50M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 319.56K है.

AADex Finance (ADE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AADex Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AADex Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049308533 था.
पिछले 60 दिनों में, AADex Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0094379251 था.
पिछले 90 दिनों में, AADex Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006491158167389447 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0049308533+15.43%
60 दिन$ +0.0094379251+29.53%
90 दिन$ +0.006491158167389447+25.49%

AADex Finance (ADE) क्या है

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

AADex Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AADex Finance (ADE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AADex Finance (ADE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AADex Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AADex Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ADE लोकल करेंसी में

AADex Finance (ADE) टोकन का अर्थशास्त्र

AADex Finance (ADE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ADE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AADex Finance (ADE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AADex Finance (ADE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ADE प्राइस 0.03195553 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ADE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ADE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03195553 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AADex Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ADE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 79.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ADE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.50M USD है.
ADE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ADE ने 4.2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ADE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ADE ने 0.02066608 USD की ATL प्राइस देखी.
ADE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ADE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ADE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ADE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ADE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:39:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.