A51 Finance (A51) रियल-टाइम प्राइस $0.03951555 है. पिछले 24 घंटों में, A51 ने $ 0.0394426 के कम और $ 0.04111841 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. A51 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.335432 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02659576 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में A51 में --, 24 घंटों में -3.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
A51 Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. A51 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.62M है, कुल आपूर्ति 3744676.18031444 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 147.97K है.
आज के दिन के दौरान, A51 Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00137222518398797 था.
पिछले 30 दिनों में, A51 Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0137272832 था.
पिछले 60 दिनों में, A51 Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0119615743 था.
पिछले 90 दिनों में, A51 Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.009928745410421318 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00137222518398797
|-3.35%
|30 दिन
|$ +0.0137272832
|+34.74%
|60 दिन
|$ +0.0119615743
|+30.27%
|90 दिन
|$ +0.009928745410421318
|+33.56%
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
