A Gently Used Couch मूल्य ($COUCH)
A Gently Used Couch ($COUCH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $COUCH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $COUCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $COUCH में +0.05%, 24 घंटों में +1.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
A Gently Used Couch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $COUCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.30M है, कुल आपूर्ति 988296346.815722 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.15K है.
आज के दिन के दौरान, A Gently Used Couch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, A Gently Used Couch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, A Gently Used Couch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, A Gently Used Couch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.34%
|30 दिन
|$ 0
|+15.66%
|60 दिन
|$ 0
|+10.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.
