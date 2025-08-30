A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.

