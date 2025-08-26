ZRS की अधिक जानकारी

Zaros Finance लोगो

Zaros Finance मूल्य(ZRS)

1 ZRS से USD लाइव प्राइस:

$0.0001296
$0.0001296$0.0001296
0.00%1D
USD
Zaros Finance (ZRS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:08:11 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0001296
$ 0.0001296$ 0.0001296
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0001335
$ 0.0001335$ 0.0001335
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0001296
$ 0.0001296$ 0.0001296

$ 0.0001335
$ 0.0001335$ 0.0001335

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+111.76%

+111.76%

Zaros Finance (ZRS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0001296 है. पिछले 24 घंटों में, ZRS ने $ 0.0001296 के कम और $ 0.0001335 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZRS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZRS में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +111.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zaros Finance (ZRS) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 4.82
$ 4.82$ 4.82

$ 129.60K
$ 129.60K$ 129.60K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Zaros Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.82 है. ZRS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 129.60K है.

Zaros Finance (ZRS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Zaros Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ +0.0000395+43.84%
60 दिन$ -0.0000694-34.88%
90 दिन$ -0.000065-33.41%
Zaros Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज ZRS में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Zaros Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000395 (+43.84%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Zaros Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ZRS में $ -0.0000694 (-34.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Zaros Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000065 (-33.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Zaros Finance (ZRS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Zaros Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Zaros Finance (ZRS) क्या है

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Zaros Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ZRS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Zaros Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Zaros Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Zaros Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zaros Finance (ZRS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zaros Finance (ZRS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zaros Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zaros Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Zaros Finance (ZRS) टोकन का अर्थशास्त्र

Zaros Finance (ZRS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZRS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Zaros Finance (ZRS) कैसे खरीदें

क्या आपको Zaros Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Zaros Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ZRS लोकल करेंसी में

1 Zaros Finance(ZRS) से VND
3.410424
1 Zaros Finance(ZRS) से AUD
A$0.000196992
1 Zaros Finance(ZRS) से GBP
0.000095904
1 Zaros Finance(ZRS) से EUR
0.00011016
1 Zaros Finance(ZRS) से USD
$0.0001296
1 Zaros Finance(ZRS) से MYR
RM0.000545616
1 Zaros Finance(ZRS) से TRY
0.005331744
1 Zaros Finance(ZRS) से JPY
¥0.0190512
1 Zaros Finance(ZRS) से ARS
ARS$0.172799568
1 Zaros Finance(ZRS) से RUB
0.0104328
1 Zaros Finance(ZRS) से INR
0.011369808
1 Zaros Finance(ZRS) से IDR
Rp2.124589824
1 Zaros Finance(ZRS) से KRW
0.179998848
1 Zaros Finance(ZRS) से PHP
0.00739368
1 Zaros Finance(ZRS) से EGP
￡E.0.0062856
1 Zaros Finance(ZRS) से BRL
R$0.000701136
1 Zaros Finance(ZRS) से CAD
C$0.000177552
1 Zaros Finance(ZRS) से BDT
0.015754176
1 Zaros Finance(ZRS) से NGN
0.199077264
1 Zaros Finance(ZRS) से COP
$0.5225796
1 Zaros Finance(ZRS) से ZAR
R.0.002296512
1 Zaros Finance(ZRS) से UAH
0.005340816
1 Zaros Finance(ZRS) से VES
Bs0.0186624
1 Zaros Finance(ZRS) से CLP
$0.1254528
1 Zaros Finance(ZRS) से PKR
Rs0.036733824
1 Zaros Finance(ZRS) से KZT
0.069639264
1 Zaros Finance(ZRS) से THB
฿0.004189968
1 Zaros Finance(ZRS) से TWD
NT$0.003955392
1 Zaros Finance(ZRS) से AED
د.إ0.000475632
1 Zaros Finance(ZRS) से CHF
Fr0.00010368
1 Zaros Finance(ZRS) से HKD
HK$0.001009584
1 Zaros Finance(ZRS) से AMD
֏0.049521456
1 Zaros Finance(ZRS) से MAD
.د.م0.001167696
1 Zaros Finance(ZRS) से MXN
$0.002418336
1 Zaros Finance(ZRS) से SAR
ريال0.000486
1 Zaros Finance(ZRS) से PLN
0.00047304
1 Zaros Finance(ZRS) से RON
лв0.000562464
1 Zaros Finance(ZRS) से SEK
kr0.001229904
1 Zaros Finance(ZRS) से BGN
лв0.000216432
1 Zaros Finance(ZRS) से HUF
Ft0.044080848
1 Zaros Finance(ZRS) से CZK
0.002725488
1 Zaros Finance(ZRS) से KWD
د.ك0.000039528
1 Zaros Finance(ZRS) से ILS
0.000430272
1 Zaros Finance(ZRS) से AOA
Kz0.118139472
1 Zaros Finance(ZRS) से BHD
.د.ب0.0000487296
1 Zaros Finance(ZRS) से BMD
$0.0001296
1 Zaros Finance(ZRS) से DKK
kr0.000828144
1 Zaros Finance(ZRS) से HNL
L0.003390336
1 Zaros Finance(ZRS) से MUR
0.005962896
1 Zaros Finance(ZRS) से NAD
$0.002288736
1 Zaros Finance(ZRS) से NOK
kr0.001305072
1 Zaros Finance(ZRS) से NZD
$0.000219024
1 Zaros Finance(ZRS) से PAB
B/.0.0001296
1 Zaros Finance(ZRS) से PGK
K0.000548208
1 Zaros Finance(ZRS) से QAR
ر.ق0.00047304
1 Zaros Finance(ZRS) से RSD
дин.0.013014432

Zaros Finance संसाधन

Zaros Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Zaros Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Zaros Finance

आज Zaros Finance (ZRS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZRS प्राइस 0.0001296 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZRS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZRS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0001296 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zaros Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZRS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZRS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZRS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
ZRS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZRS ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZRS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZRS ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
ZRS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZRS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.82 USD है.
क्या ZRS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZRS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZRS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:08:11 (UTC+8)

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

