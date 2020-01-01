zkSwap Finance (ZF) टोकन का अर्थशास्त्र zkSwap Finance (ZF) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

zkSwap Finance (ZF) जानकारी zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. आधिकारिक वेबसाइट: https://zkswap.finance/ व्हाइटपेपर: https://docs.zkswap.finance/ Block Explorer: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A अभी ZF खरीदें!

zkSwap Finance (ZF) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण zkSwap Finance (ZF) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M कुल आपूर्ति: $ 776.66M $ 776.66M $ 776.66M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 570.70M $ 570.70M $ 570.70M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 मौजूदा प्राइस: $ 0.00291 $ 0.00291 $ 0.00291 zkSwap Finance (ZF) प्राइस के बारे में अधिक जानें

zkSwap Finance (ZF) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले zkSwap Finance (ZF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: ZF टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने ZF मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप ZF के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो ZF टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

ZF कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में zkSwap Finance (ZF) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC ZF खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर ZF कैसे खरीदें, यह सीखें!

zkSwap Finance (ZF) प्राइस हिस्ट्री ZF की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी ZF प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

