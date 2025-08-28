zkSwap Finance (ZF) क्या है

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न zkSwap Finance आज zkSwap Finance (ZF) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ZF प्राइस 0.0029 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ZF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0029 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ZF से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. zkSwap Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ZF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.65M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ZF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ZF की मार्केट में उपलब्ध राशि 570.61M USD है. ZF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ZF ने 0.08953665548952082 USD की ATH प्राइस हासिल की. ZF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ZF ने 0.000182139809719544 USD की ATL प्राइस देखी. ZF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ZF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.02K USD है. क्या ZF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZF का प्राइस का अनुमान देखें.

