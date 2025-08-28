ZEUS की अधिक जानकारी

Zeus Network लोगो

Zeus Network मूल्य(ZEUS)

1 ZEUS से USD लाइव प्राइस:

$0.1354
$0.1354
-1.52%1D
USD
Zeus Network (ZEUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:40:31 (UTC+8)

Zeus Network (ZEUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1273
$ 0.1273
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1489
$ 0.1489
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1273
$ 0.1273

$ 0.1489
$ 0.1489

$ 1.1225013526255134
$ 1.1225013526255134

$ 0.10207457416645703
$ 0.10207457416645703

+0.74%

-1.52%

+25.37%

+25.37%

Zeus Network (ZEUS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1354 है. पिछले 24 घंटों में, ZEUS ने $ 0.1273 के कम और $ 0.1489 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.1225013526255134 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.10207457416645703 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEUS में +0.74%, 24 घंटों में -1.52%, तथा पिछले 7 दिनों में +25.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Zeus Network (ZEUS) मार्केट की जानकारी

No.3374

$ 0.00
$ 0.00

$ 620.76K
$ 620.76K

$ 135.40M
$ 135.40M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

SOL

Zeus Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 620.76K है. ZEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 135.40M है.

Zeus Network (ZEUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Zeus Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00209-1.52%
30 दिन$ -0.022-13.98%
60 दिन$ -0.0466-25.61%
90 दिन$ -0.0256-15.91%
Zeus Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज ZEUS में $ -0.00209 (-1.52%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Zeus Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.022 (-13.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Zeus Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ZEUS में $ -0.0466 (-25.61%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Zeus Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0256 (-15.91%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Zeus Network (ZEUS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Zeus Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Zeus Network (ZEUS) क्या है

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Zeus Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ZEUS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Zeus Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Zeus Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Zeus Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Zeus Network (ZEUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Zeus Network (ZEUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Zeus Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Zeus Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Zeus Network (ZEUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Zeus Network (ZEUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Zeus Network (ZEUS) कैसे खरीदें

क्या आपको Zeus Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Zeus Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ZEUS लोकल करेंसी में

1 Zeus Network(ZEUS) से VND
3,563.051
1 Zeus Network(ZEUS) से AUD
A$0.207162
1 Zeus Network(ZEUS) से GBP
0.100196
1 Zeus Network(ZEUS) से EUR
0.11509
1 Zeus Network(ZEUS) से USD
$0.1354
1 Zeus Network(ZEUS) से MYR
RM0.571388
1 Zeus Network(ZEUS) से TRY
5.57171
1 Zeus Network(ZEUS) से JPY
¥19.7684
1 Zeus Network(ZEUS) से ARS
ARS$180.532882
1 Zeus Network(ZEUS) से RUB
10.898346
1 Zeus Network(ZEUS) से INR
11.946342
1 Zeus Network(ZEUS) से IDR
Rp2,219.671776
1 Zeus Network(ZEUS) से KRW
188.317028
1 Zeus Network(ZEUS) से PHP
7.740818
1 Zeus Network(ZEUS) से EGP
￡E.6.576378
1 Zeus Network(ZEUS) से BRL
R$0.732514
1 Zeus Network(ZEUS) से CAD
C$0.185498
1 Zeus Network(ZEUS) से BDT
16.459224
1 Zeus Network(ZEUS) से NGN
207.986586
1 Zeus Network(ZEUS) से COP
$545.96665
1 Zeus Network(ZEUS) से ZAR
R.2.40335
1 Zeus Network(ZEUS) से UAH
5.579834
1 Zeus Network(ZEUS) से VES
Bs19.4976
1 Zeus Network(ZEUS) से CLP
$131.0672
1 Zeus Network(ZEUS) से PKR
Rs38.377776
1 Zeus Network(ZEUS) से KZT
72.755836
1 Zeus Network(ZEUS) से THB
฿4.378836
1 Zeus Network(ZEUS) से TWD
NT$4.137824
1 Zeus Network(ZEUS) से AED
د.إ0.496918
1 Zeus Network(ZEUS) से CHF
Fr0.10832
1 Zeus Network(ZEUS) से HKD
HK$1.054766
1 Zeus Network(ZEUS) से AMD
֏51.737694
1 Zeus Network(ZEUS) से MAD
.د.م1.219954
1 Zeus Network(ZEUS) से MXN
$2.529272
1 Zeus Network(ZEUS) से SAR
ريال0.50775
1 Zeus Network(ZEUS) से PLN
0.49421
1 Zeus Network(ZEUS) से RON
лв0.587636
1 Zeus Network(ZEUS) से SEK
kr1.280884
1 Zeus Network(ZEUS) से BGN
лв0.226118
1 Zeus Network(ZEUS) से HUF
Ft46.006212
1 Zeus Network(ZEUS) से CZK
2.840692
1 Zeus Network(ZEUS) से KWD
د.ك0.041297
1 Zeus Network(ZEUS) से ILS
0.450882
1 Zeus Network(ZEUS) से AOA
Kz123.426578
1 Zeus Network(ZEUS) से BHD
.د.ب0.0510458
1 Zeus Network(ZEUS) से BMD
$0.1354
1 Zeus Network(ZEUS) से DKK
kr0.865206
1 Zeus Network(ZEUS) से HNL
L3.542064
1 Zeus Network(ZEUS) से MUR
6.217568
1 Zeus Network(ZEUS) से NAD
$2.391164
1 Zeus Network(ZEUS) से NOK
kr1.36077
1 Zeus Network(ZEUS) से NZD
$0.228826
1 Zeus Network(ZEUS) से PAB
B/.0.1354
1 Zeus Network(ZEUS) से PGK
K0.572742
1 Zeus Network(ZEUS) से QAR
ر.ق0.49421
1 Zeus Network(ZEUS) से RSD
дин.13.58739

Zeus Network संसाधन

Zeus Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Zeus Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Zeus Network

आज Zeus Network (ZEUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEUS प्राइस 0.1354 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1354 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Zeus Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
ZEUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEUS ने 1.1225013526255134 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEUS ने 0.10207457416645703 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 620.76K USD है.
क्या ZEUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:40:31 (UTC+8)

Zeus Network (ZEUS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

