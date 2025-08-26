ZANO (ZANO) रियल-टाइम प्राइस $ 15.652 है. पिछले 24 घंटों में, ZANO ने $ 14.56 के कम और $ 16.33 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZANO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.18416003270963 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.19191742 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZANO में +1.61%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +32.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ZANO (ZANO) मार्केट की जानकारी
No.226
$ 210.23M
$ 662.44K
$ 224.09M
13.43M
14,317,123
ZANO
ZANO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 210.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 662.44K है. ZANO की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.43M है, कुल आपूर्ति 14317123 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 224.09M है.
ZANO (ZANO) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ZANO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.09644
+0.62%
30 दिन
$ +5.717
+57.54%
60 दिन
$ +6.026
+62.60%
90 दिन
$ +4.473
+40.01%
ZANO के मूल्य में आज आया अंतर
आज ZANO में $ +0.09644 (+0.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
ZANO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +5.717 (+57.54%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
ZANO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ZANO में $ +6.026 (+62.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
ZANO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +4.473 (+40.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
ZANO (ZANO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).
ZANO प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ZANO (ZANO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ZANO (ZANO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ZANO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
ZANO (ZANO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZANO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
