Yachts Coin लोगो

Yachts Coin मूल्य(YTC)

1 YTC से USD लाइव प्राइस:

$0.0003403
$0.0003403$0.0003403
+2.96%1D
USD
Yachts Coin (YTC) मूल्य का लाइव चार्ट
Yachts Coin (YTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0003212
$ 0.0003212$ 0.0003212
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0003441
$ 0.0003441$ 0.0003441
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0003212
$ 0.0003212$ 0.0003212

$ 0.0003441
$ 0.0003441$ 0.0003441

$ 0.011608855577018627
$ 0.011608855577018627$ 0.011608855577018627

$ 0.000032605905880792
$ 0.000032605905880792$ 0.000032605905880792

+1.21%

+2.96%

+38.44%

+38.44%

Yachts Coin (YTC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0003403 है. पिछले 24 घंटों में, YTC ने $ 0.0003212 के कम और $ 0.0003441 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.011608855577018627 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000032605905880792 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YTC में +1.21%, 24 घंटों में +2.96%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yachts Coin (YTC) मार्केट की जानकारी

No.2564

$ 340.27K
$ 340.27K$ 340.27K

$ 72.49K
$ 72.49K$ 72.49K

$ 340.30K
$ 340.30K$ 340.30K

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45

99.99%

SOL

Yachts Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.49K है. YTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999915076.45 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 340.30K है.

Yachts Coin (YTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Yachts Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000009783+2.96%
30 दिन$ +0.0001966+136.81%
60 दिन$ -0.0003027-47.08%
90 दिन$ -0.0002547-42.81%
Yachts Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज YTC में $ +0.000009783 (+2.96%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Yachts Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0001966 (+136.81%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Yachts Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YTC में $ -0.0003027 (-47.08%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Yachts Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0002547 (-42.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Yachts Coin (YTC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Yachts Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Yachts Coin (YTC) क्या है

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Yachts Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Yachts Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- YTC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Yachts Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Yachts Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Yachts Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yachts Coin (YTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yachts Coin (YTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yachts Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yachts Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Yachts Coin (YTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Yachts Coin (YTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Yachts Coin (YTC) कैसे खरीदें

क्या आपको Yachts Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Yachts Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

YTC लोकल करेंसी में

1 Yachts Coin(YTC) से VND
8.9549945
1 Yachts Coin(YTC) से AUD
A$0.000517256
1 Yachts Coin(YTC) से GBP
0.000251822
1 Yachts Coin(YTC) से EUR
0.000289255
1 Yachts Coin(YTC) से USD
$0.0003403
1 Yachts Coin(YTC) से MYR
RM0.001432663
1 Yachts Coin(YTC) से TRY
0.013999942
1 Yachts Coin(YTC) से JPY
¥0.0496838
1 Yachts Coin(YTC) से ARS
ARS$0.453732199
1 Yachts Coin(YTC) से RUB
0.02739415
1 Yachts Coin(YTC) से INR
0.029851116
1 Yachts Coin(YTC) से IDR
Rp5.578687632
1 Yachts Coin(YTC) से KRW
0.472635864
1 Yachts Coin(YTC) से PHP
0.019420921
1 Yachts Coin(YTC) से EGP
￡E.0.016501147
1 Yachts Coin(YTC) से BRL
R$0.001841023
1 Yachts Coin(YTC) से CAD
C$0.000466211
1 Yachts Coin(YTC) से BDT
0.041366868
1 Yachts Coin(YTC) से NGN
0.522731427
1 Yachts Coin(YTC) से COP
$1.372174675
1 Yachts Coin(YTC) से ZAR
R.0.006030116
1 Yachts Coin(YTC) से UAH
0.014023763
1 Yachts Coin(YTC) से VES
Bs0.0490032
1 Yachts Coin(YTC) से CLP
$0.3294104
1 Yachts Coin(YTC) से PKR
Rs0.096454632
1 Yachts Coin(YTC) से KZT
0.182856802
1 Yachts Coin(YTC) से THB
฿0.011001899
1 Yachts Coin(YTC) से TWD
NT$0.010389359
1 Yachts Coin(YTC) से AED
د.إ0.001248901
1 Yachts Coin(YTC) से CHF
Fr0.00027224
1 Yachts Coin(YTC) से HKD
HK$0.002650937
1 Yachts Coin(YTC) से AMD
֏0.130032033
1 Yachts Coin(YTC) से MAD
.د.م0.003066103
1 Yachts Coin(YTC) से MXN
$0.006349998
1 Yachts Coin(YTC) से SAR
ريال0.001276125
1 Yachts Coin(YTC) से PLN
0.001242095
1 Yachts Coin(YTC) से RON
лв0.001476902
1 Yachts Coin(YTC) से SEK
kr0.003229447
1 Yachts Coin(YTC) से BGN
лв0.000568301
1 Yachts Coin(YTC) से HUF
Ft0.115746239
1 Yachts Coin(YTC) से CZK
0.007156509
1 Yachts Coin(YTC) से KWD
د.ك0.0001037915
1 Yachts Coin(YTC) से ILS
0.001129796
1 Yachts Coin(YTC) से AOA
Kz0.310207271
1 Yachts Coin(YTC) से BHD
.د.ب0.0001279528
1 Yachts Coin(YTC) से BMD
$0.0003403
1 Yachts Coin(YTC) से DKK
kr0.002174517
1 Yachts Coin(YTC) से HNL
L0.008902248
1 Yachts Coin(YTC) से MUR
0.015657203
1 Yachts Coin(YTC) से NAD
$0.006009698
1 Yachts Coin(YTC) से NOK
kr0.003426821
1 Yachts Coin(YTC) से NZD
$0.000575107
1 Yachts Coin(YTC) से PAB
B/.0.0003403
1 Yachts Coin(YTC) से PGK
K0.001439469
1 Yachts Coin(YTC) से QAR
ر.ق0.001242095
1 Yachts Coin(YTC) से RSD
дин.0.034172926

Yachts Coin संसाधन

Yachts Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Yachts Coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Yachts Coin

आज Yachts Coin (YTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YTC प्राइस 0.0003403 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0003403 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yachts Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
YTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YTC ने 0.011608855577018627 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YTC ने 0.000032605905880792 USD की ATL प्राइस देखी.
YTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.49K USD है.
क्या YTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YTC का प्राइस का अनुमान देखें.
Yachts Coin (YTC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025

WLFI ने क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया: MEXC पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कल्याणकारी कार्यक्रम का अनुभव करें

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का केंद्र, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है। एक परियोजना के रूप में जो राजनीतिक गुण और DeFi नवाचार का महत्व रखती है, WLFI ने अपने लॉन्च से पहले ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। MEXC के रूप में, एक विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, WLFI प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को सबसे पहले पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता बाजार की热点ों को पहले से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही, MEXC ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए WLFI प्री-हाइप फेस्ट S2 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जो उन्हें विशाल पुरस्कार अवसर प्रदान करता है।

August 24, 2025
और देखें

