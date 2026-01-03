क्रिप्टो खरीदेंमार्केटस्पॉटफ़्यूचर्सGOLDकमाएँइवेंट सेंटर
Yee Token का आज का लाइव मूल्य 0.005494 USD है.YEE का मार्केट कैप 5,494,000 USD है. भारत में YEE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Yee Token लोगो

Yee Token मूल्य(YEE)

1 YEE से USD लाइव प्राइस:

$0.005476
$0.005476$0.005476
-6.16%1D
USD
Yee Token (YEE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-03-07 13:36:03 (UTC+8)

Yee Token का आज का मूल्य

आज Yee Token (YEE) का लाइव मूल्य $ 0.005494 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6.16% का बदलाव आया है. मौजूदा YEE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.005494 प्रति YEE है.

$ 5.49M के मार्केट कैप के अनुसार Yee Token करेंसी की रैंक #1173 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B YEE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YEE की ट्रेडिंग $ 0.005431 (निम्न) और $ 0.006111 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.03029092316474923 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000001583969794063 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YEE में पिछले एक घंटे में +0.16% और पिछले 7 दिनों में -4.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.47K तक पहुँच गया.

Yee Token (YEE) मार्केट की जानकारी

$ 5.49M
$ 58.47K
$ 5.49M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Yee Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.47K है. YEE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.49M है.

Yee Token की प्राइस हिस्ट्री USD

Yee Token (YEE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Yee Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00035946-6.16%
30 दिन$ -0.003877-41.38%
60 दिन$ -0.021153-79.39%
90 दिन$ +0.001494+37.35%
Yee Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज YEE में $ -0.00035946 (-6.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Yee Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003877 (-41.38%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Yee Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YEE में $ -0.021153 (-79.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Yee Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.001494 (+37.35%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Yee Token (YEE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Yee Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Yee Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Yee Token (YEE) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में YEE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Yee Token (YEE) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Yee Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में Yee Token का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए YEE प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, Yee Token प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

भारत में Yee Token कैसे खरीदें और निवेश करें

Yee Token के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर YEE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Yee Token खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Yee Token (YEE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Yee Token तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Yee Token (YEE) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Yee Token के साथ क्या कर सकते हैं

Yee Token (YEE) क्या है

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Yee Token संसाधन

Yee Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Yee Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Yee Token

पेज का अंतिम अपडेट: 2026-03-07 13:36:03 (UTC+8)

Yee Token के बारे में और जानें

YEE USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ YEE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर YEE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Yee Token (YEE) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Yee Token का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
YEE/USDT
$0.005476
$0.005476$0.005476
-6.12%
0.00% (USDT)

