Yee Token मूल्य(YEE)
आज Yee Token (YEE) का लाइव मूल्य $ 0.005494 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6.16% का बदलाव आया है. मौजूदा YEE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.005494 प्रति YEE है.
$ 5.49M के मार्केट कैप के अनुसार Yee Token करेंसी की रैंक #1173 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B YEE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YEE की ट्रेडिंग $ 0.005431 (निम्न) और $ 0.006111 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.03029092316474923 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000001583969794063 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YEE में पिछले एक घंटे में +0.16% और पिछले 7 दिनों में -4.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.47K तक पहुँच गया.
No.1173
100.00%
ETH
Yee Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.47K है. YEE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.49M है.
+0.16%
-6.16%
-4.82%
-4.82%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Yee Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00035946
|-6.16%
|30 दिन
|$ -0.003877
|-41.38%
|60 दिन
|$ -0.021153
|-79.39%
|90 दिन
|$ +0.001494
|+37.35%
आज YEE में $ -0.00035946 (-6.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003877 (-41.38%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YEE में $ -0.021153 (-79.39%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.001494 (+37.35%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Yee Token (YEE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Yee Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Yee Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Yee Token के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर YEE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Yee Token खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Yee Token (YEE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Yee Token का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Yee Token (YEE) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.
Yee Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|02-11 14:20:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ऑन-चेन डेटा
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
लीवरेज के साथ YEE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर YEE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Yee Token का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मार्केट डेटा MEXC पर उपलब्ध है
अभी ट्रेंड हो रही क्रिप्टोकरेंसी जो मार्केट में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रही हैं
हाल ही में लिस्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 YEE = 0.005494 USD