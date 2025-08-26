YAY Network (YAY) क्या है

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न YAY Network आज YAY Network (YAY) का मूल्य कितना है? USD में लाइव YAY प्राइस 0.0004899 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. YAY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0004899 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए YAY से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. YAY Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? YAY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 336.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. YAY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? YAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 687.75M USD है. YAY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? YAY ने 0.09812082 USD की ATH प्राइस हासिल की. YAY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? YAY ने 0.000180253611537279 USD की ATL प्राइस देखी. YAY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? YAY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 19.80K USD है. क्या YAY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YAY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YAY का प्राइस का अनुमान देखें.

YAY Network (YAY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

