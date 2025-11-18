YALA मूल्य(YALA)
आज YALA (YALA) का लाइव मूल्य $ 0.03101 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.01% का बदलाव आया है. मौजूदा YALA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.03101 प्रति YALA है.
$ 7.86M के मार्केट कैप के अनुसार YALA करेंसी की रैंक #1139 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 253.36M YALA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, YALA की ट्रेडिंग $ 0.02787 (निम्न) और $ 0.03377 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.45623373838083625 और सबसे निम्न स्तर $ 0.02821955580821339 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में YALA में पिछले एक घंटे में +0.19% और पिछले 7 दिनों में -38.96% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.00K तक पहुँच गया.
YALA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 65.00K है. YALA की मार्केट में उपलब्ध राशि 253.36M है, कुल आपूर्ति 991043841.252636 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.01M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में YALA के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0014795
|+5.01%
|30 दिन
|$ -0.05802
|-65.17%
|60 दिन
|$ -0.11929
|-79.37%
|90 दिन
|$ -0.14749
|-82.63%
आज YALA में $ +0.0014795 (+5.01%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.05802 (-65.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर YALA में $ -0.11929 (-79.37%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.14749 (-82.63%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
YALA (YALA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब YALA प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, YALA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
