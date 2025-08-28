XUSD (XUSD) रियल-टाइम प्राइस $ 1.0001 है. पिछले 24 घंटों में, XUSD ने $ 1 के कम और $ 1.0001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.045831001219526 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.9492788036833526 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XUSD में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XUSD (XUSD) मार्केट की जानकारी
No.437
$ 78.60M
$ 78.60M$ 78.60M
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
$ 78.60M
$ 78.60M$ 78.60M
78.59M
78.59M 78.59M
--
----
78,594,625.421
78,594,625.421 78,594,625.421
ETH
XUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 78.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.25M है. XUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.59M है, कुल आपूर्ति 78594625.421 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 78.60M है.
XUSD (XUSD) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में XUSD के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
0.00%
30 दिन
$ -0.0002
-0.02%
60 दिन
$ -0.0001
-0.01%
90 दिन
$ -0.0001
-0.01%
XUSD के मूल्य में आज आया अंतर
आज XUSD में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
XUSD के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0002 (-0.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
XUSD के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XUSD में $ -0.0001 (-0.01%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
XUSD के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0001 (-0.01%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
XUSD (XUSD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.
XUSD MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - XUSD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - XUSD के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर XUSD खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
XUSD प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XUSD (XUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XUSD (XUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
XUSD (XUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
