Uranium.io मूल्य(XU3O8)
आज Uranium.io (XU3O8) का लाइव मूल्य $ 4.772 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.04% का बदलाव आया है. मौजूदा XU3O8 से USD कन्वर्ज़न दर $ 4.772 प्रति XU3O8 है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Uranium.io करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- XU3O8 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, XU3O8 की ट्रेडिंग $ 4.75 (निम्न) और $ 4.781 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में XU3O8 में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -2.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 90.80K तक पहुँच गया.
ETHERLINK
Uranium.io का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 90.80K है. XU3O8 की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 160000038 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 763.52M है.
0.00%
+0.04%
-2.16%
-2.16%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Uranium.io के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00191
|+0.04%
|30 दिन
|$ -0.064
|-1.33%
|60 दिन
|$ -0.009
|-0.19%
|90 दिन
|$ +0.19
|+4.14%
आज XU3O8 में $ +0.00191 (+0.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.064 (-1.33%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XU3O8 में $ -0.009 (-0.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.19 (+4.14%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Uranium.io (XU3O8) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Uranium.io प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Uranium.io के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.
Uranium.io को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ XU3O8 पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर XU3O8 USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Uranium.io का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 XU3O8 = 4.772 USD