XPIN Network का आज का लाइव मूल्य 0.0028098 USD है.XPIN का मार्केट कैप 49,276,266.7844286 USD है. भारत में XPIN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

XPIN की अधिक जानकारी

XPIN प्राइस की जानकारी

XPIN क्या है

XPIN व्हाइटपेपर

XPIN आधिकारिक वेबसाइट

XPIN टोकन का अर्थशास्त्र

XPIN प्राइस का पूर्वानुमान

XPIN हिस्ट्री

XPIN खरीदने की गाइड

XPIN Network लोगो

XPIN Network मूल्य(XPIN)

1 XPIN से USD लाइव प्राइस:

$0.0028094
$0.0028094
-1.40%1D
USD
XPIN Network (XPIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:15:36 (UTC+8)

XPIN Network का आज का मूल्य

आज XPIN Network (XPIN) का लाइव मूल्य $ 0.0028098 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.40% का बदलाव आया है. मौजूदा XPIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0028098 प्रति XPIN है.

$ 49.28M के मार्केट कैप के अनुसार XPIN Network करेंसी की रैंक #454 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 17.54B XPIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, XPIN की ट्रेडिंग $ 0.0027538 (निम्न) और $ 0.0029055 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.010038547477428971 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000457316453478145 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में XPIN में पिछले एक घंटे में -0.65% और पिछले 7 दिनों में -28.28% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 98.15K तक पहुँच गया.

XPIN Network (XPIN) मार्केट की जानकारी

No.454

$ 49.28M
$ 49.28M

$ 98.15K
$ 98.15K

$ 280.98M
$ 280.98M

17.54B
17.54B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

17.53%

BSC

XPIN Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 98.15K है. XPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.54B है, कुल आपूर्ति 100000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 280.98M है.

XPIN Network की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0027538
$ 0.0027538
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0029055
$ 0.0029055
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0027538
$ 0.0027538

$ 0.0029055
$ 0.0029055

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145

-0.65%

-1.40%

-28.28%

-28.28%

XPIN Network (XPIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में XPIN Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00003989-1.40%
30 दिन$ -0.0011115-28.35%
60 दिन$ +0.0014085+100.51%
90 दिन$ +0.0026098+1,304.90%
XPIN Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज XPIN में $ -0.00003989 (-1.40%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

XPIN Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0011115 (-28.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

XPIN Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XPIN में $ +0.0014085 (+100.51%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

XPIN Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0026098 (+1,304.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

XPIN Network (XPIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब XPIN Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

XPIN Network के लिए प्राइस पूर्वानुमान

XPIN Network (XPIN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में XPIN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
XPIN Network (XPIN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, XPIN Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में XPIN Network की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए XPIN के प्राइस पूर्वानुमान के लिए XPIN Networkप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में XPIN Network कैसे खरीदें और निवेश करें

XPIN Network के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर XPIN की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, XPIN Network खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी XPIN Network (XPIN) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

17.54B से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और XPIN Network तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
XPIN Network (XPIN) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप XPIN Network के साथ क्या कर सकते हैं

XPIN Network का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर XPIN Network (XPIN) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

XPIN Network (XPIN) क्या है

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network संसाधन

XPIN Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक XPIN Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न XPIN Network

2030 में 1 XPIN Network का मूल्य कितना होगा?
अगर XPIN Network 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. XPIN Network के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:15:36 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

XPIN Network के बारे में और जानें

XPIN USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ XPIN पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर XPIN USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर XPIN Network (XPIN) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, XPIN Network का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
XPIN/USDT
$0.0028094
$0.0028094
-1.43%
0.00% (USDT)

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.015698

$0.00000000000000008570

$0.0760

$0.03492

$0.00002830

