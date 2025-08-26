XOXNO की अधिक जानकारी

XOXNO Network लोगो

XOXNO Network मूल्य(XOXNO)

1 XOXNO से USD लाइव प्राइस:

$0.02682
$0.02682$0.02682
+0.60%1D
USD
XOXNO Network (XOXNO) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 12:05:51 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02666
$ 0.02666$ 0.02666
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02682
$ 0.02682$ 0.02682
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02666
$ 0.02666$ 0.02666

$ 0.02682
$ 0.02682$ 0.02682

$ 0.30727065532562603
$ 0.30727065532562603$ 0.30727065532562603

$ 0.016038435287442202
$ 0.016038435287442202$ 0.016038435287442202

0.00%

+0.60%

-11.37%

-11.37%

XOXNO Network (XOXNO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02682 है. पिछले 24 घंटों में, XOXNO ने $ 0.02666 के कम और $ 0.02682 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XOXNO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.30727065532562603 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.016038435287442202 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XOXNO में 0.00%, 24 घंटों में +0.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XOXNO Network (XOXNO) मार्केट की जानकारी

No.5756

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,914,914
99,914,914 99,914,914

0.00%

EGLD

XOXNO Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.01 है. XOXNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 99914914 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.68M है.

XOXNO Network (XOXNO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में XOXNO Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00016+0.60%
30 दिन$ -0.00295-9.91%
60 दिन$ -0.00045-1.66%
90 दिन$ +0.00033+1.24%
XOXNO Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज XOXNO में $ +0.00016 (+0.60%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

XOXNO Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00295 (-9.91%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

XOXNO Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XOXNO में $ -0.00045 (-1.66%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

XOXNO Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00033 (+1.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

XOXNO Network (XOXNO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब XOXNO Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

XOXNO Network (XOXNO) क्या है

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

XOXNO Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके XOXNO Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- XOXNO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- XOXNO Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर XOXNO Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

XOXNO Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XOXNO Network (XOXNO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XOXNO Network (XOXNO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XOXNO Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XOXNO Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XOXNO Network (XOXNO) टोकन का अर्थशास्त्र

XOXNO Network (XOXNO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XOXNO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

XOXNO Network (XOXNO) कैसे खरीदें

क्या आपको XOXNO Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से XOXNO Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

XOXNO लोकल करेंसी में

1 XOXNO Network(XOXNO) से VND
705.7683
1 XOXNO Network(XOXNO) से AUD
A$0.0407664
1 XOXNO Network(XOXNO) से GBP
0.0198468
1 XOXNO Network(XOXNO) से EUR
0.022797
1 XOXNO Network(XOXNO) से USD
$0.02682
1 XOXNO Network(XOXNO) से MYR
RM0.1129122
1 XOXNO Network(XOXNO) से TRY
1.1033748
1 XOXNO Network(XOXNO) से JPY
¥3.91572
1 XOXNO Network(XOXNO) से ARS
ARS$35.7599106
1 XOXNO Network(XOXNO) से RUB
2.15901
1 XOXNO Network(XOXNO) से INR
2.3526504
1 XOXNO Network(XOXNO) से IDR
Rp439.6720608
1 XOXNO Network(XOXNO) से KRW
37.2497616
1 XOXNO Network(XOXNO) से PHP
1.5306174
1 XOXNO Network(XOXNO) से EGP
￡E.1.3005018
1 XOXNO Network(XOXNO) से BRL
R$0.1450962
1 XOXNO Network(XOXNO) से CAD
C$0.0367434
1 XOXNO Network(XOXNO) से BDT
3.2602392
1 XOXNO Network(XOXNO) से NGN
41.1979338
1 XOXNO Network(XOXNO) से COP
$108.144945
1 XOXNO Network(XOXNO) से ZAR
R.0.4752504
1 XOXNO Network(XOXNO) से UAH
1.1052522
1 XOXNO Network(XOXNO) से VES
Bs3.86208
1 XOXNO Network(XOXNO) से CLP
$25.96176
1 XOXNO Network(XOXNO) से PKR
Rs7.6018608
1 XOXNO Network(XOXNO) से KZT
14.4114588
1 XOXNO Network(XOXNO) से THB
฿0.8670906
1 XOXNO Network(XOXNO) से TWD
NT$0.8188146
1 XOXNO Network(XOXNO) से AED
د.إ0.0984294
1 XOXNO Network(XOXNO) से CHF
Fr0.021456
1 XOXNO Network(XOXNO) से HKD
HK$0.2089278
1 XOXNO Network(XOXNO) से AMD
֏10.2481902
1 XOXNO Network(XOXNO) से MAD
.د.م0.2416482
1 XOXNO Network(XOXNO) से MXN
$0.5004612
1 XOXNO Network(XOXNO) से SAR
ريال0.100575
1 XOXNO Network(XOXNO) से PLN
0.097893
1 XOXNO Network(XOXNO) से RON
лв0.1163988
1 XOXNO Network(XOXNO) से SEK
kr0.2545218
1 XOXNO Network(XOXNO) से BGN
лв0.0447894
1 XOXNO Network(XOXNO) से HUF
Ft9.1222866
1 XOXNO Network(XOXNO) से CZK
0.5640246
1 XOXNO Network(XOXNO) से KWD
د.ك0.0081801
1 XOXNO Network(XOXNO) से ILS
0.0890424
1 XOXNO Network(XOXNO) से AOA
Kz24.4483074
1 XOXNO Network(XOXNO) से BHD
.د.ب0.01008432
1 XOXNO Network(XOXNO) से BMD
$0.02682
1 XOXNO Network(XOXNO) से DKK
kr0.1713798
1 XOXNO Network(XOXNO) से HNL
L0.7016112
1 XOXNO Network(XOXNO) से MUR
1.2339882
1 XOXNO Network(XOXNO) से NAD
$0.4736412
1 XOXNO Network(XOXNO) से NOK
kr0.2700774
1 XOXNO Network(XOXNO) से NZD
$0.0453258
1 XOXNO Network(XOXNO) से PAB
B/.0.02682
1 XOXNO Network(XOXNO) से PGK
K0.1134486
1 XOXNO Network(XOXNO) से QAR
ر.ق0.097893
1 XOXNO Network(XOXNO) से RSD
дин.2.6932644

XOXNO Network संसाधन

XOXNO Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक XOXNO Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न XOXNO Network

आज XOXNO Network (XOXNO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XOXNO प्राइस 0.02682 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XOXNO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XOXNO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02682 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XOXNO Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XOXNO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XOXNO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XOXNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
XOXNO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XOXNO ने 0.30727065532562603 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XOXNO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XOXNO ने 0.016038435287442202 USD की ATL प्राइस देखी.
XOXNO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XOXNO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.01 USD है.
क्या XOXNO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XOXNO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XOXNO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:05:51 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

