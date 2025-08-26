Chainge (XCHNG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00373 है. पिछले 24 घंटों में, XCHNG ने $ 0.00364 के कम और $ 0.00393 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XCHNG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.27474634699379424 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002052567826254482 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XCHNG में 0.00%, 24 घंटों में -0.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chainge (XCHNG) मार्केट की जानकारी
Chainge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 211.87 है. XCHNG की मार्केट में उपलब्ध राशि 474.05M है, कुल आपूर्ति 1200000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.48M है.
Chainge (XCHNG) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Chainge के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
Chainge के मूल्य में आज आया अंतर
आज XCHNG में $ -0.0000297 (-0.79%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Chainge के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00131 (+54.13%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Chainge के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XCHNG में $ -0.00027 (-6.75%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Chainge के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00061 (-14.06%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Chainge (XCHNG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider.
Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain.
Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.
Chainge प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chainge (XCHNG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chainge (XCHNG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chainge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Chainge (XCHNG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XCHNG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
