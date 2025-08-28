XAVA की अधिक जानकारी

Avalaunch लोगो

Avalaunch मूल्य(XAVA)

1 XAVA से USD लाइव प्राइस:

$0.2618
$0.2618$0.2618
-3.10%1D
USD
Avalaunch (XAVA) मूल्य का लाइव चार्ट
Avalaunch (XAVA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2615
$ 0.2615$ 0.2615
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2727
$ 0.2727$ 0.2727
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2615
$ 0.2615$ 0.2615

$ 0.2727
$ 0.2727$ 0.2727

$ 20.19698708165188
$ 20.19698708165188$ 20.19698708165188

$ 0.1386760254658109
$ 0.1386760254658109$ 0.1386760254658109

-0.50%

-3.10%

-0.23%

-0.23%

Avalaunch (XAVA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2618 है. पिछले 24 घंटों में, XAVA ने $ 0.2615 के कम और $ 0.2727 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XAVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.19698708165188 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.1386760254658109 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XAVA में -0.50%, 24 घंटों में -3.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Avalaunch (XAVA) मार्केट की जानकारी

No.3963

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.18K
$ 58.18K$ 58.18K

$ 26.18M
$ 26.18M$ 26.18M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Avalaunch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.18K है. XAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.18M है.

Avalaunch (XAVA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Avalaunch के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.008375-3.10%
30 दिन$ -0.0454-14.78%
60 दिन$ +0.027+11.49%
90 दिन$ +0.061+30.37%
Avalaunch के मूल्य में आज आया अंतर

आज XAVA में $ -0.008375 (-3.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Avalaunch के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0454 (-14.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Avalaunch के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर XAVA में $ +0.027 (+11.49%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Avalaunch के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.061 (+30.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Avalaunch (XAVA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Avalaunch प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Avalaunch (XAVA) क्या है

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Avalaunch निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- XAVA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Avalaunch के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Avalaunch खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Avalaunch प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Avalaunch (XAVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Avalaunch (XAVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Avalaunch के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Avalaunch प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Avalaunch (XAVA) टोकन का अर्थशास्त्र

Avalaunch (XAVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XAVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Avalaunch (XAVA) कैसे खरीदें

क्या आपको Avalaunch कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Avalaunch खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

XAVA लोकल करेंसी में

1 Avalaunch(XAVA) से VND
6,889.267
1 Avalaunch(XAVA) से AUD
A$0.400554
1 Avalaunch(XAVA) से GBP
0.193732
1 Avalaunch(XAVA) से EUR
0.22253
1 Avalaunch(XAVA) से USD
$0.2618
1 Avalaunch(XAVA) से MYR
RM1.104796
1 Avalaunch(XAVA) से TRY
10.77307
1 Avalaunch(XAVA) से JPY
¥38.2228
1 Avalaunch(XAVA) से ARS
ARS$349.065794
1 Avalaunch(XAVA) से RUB
21.072282
1 Avalaunch(XAVA) से INR
23.098614
1 Avalaunch(XAVA) से IDR
Rp4,291.802592
1 Avalaunch(XAVA) से KRW
364.116676
1 Avalaunch(XAVA) से PHP
14.967106
1 Avalaunch(XAVA) से EGP
￡E.12.715626
1 Avalaunch(XAVA) से BRL
R$1.416338
1 Avalaunch(XAVA) से CAD
C$0.358666
1 Avalaunch(XAVA) से BDT
31.824408
1 Avalaunch(XAVA) से NGN
402.148362
1 Avalaunch(XAVA) से COP
$1,055.64305
1 Avalaunch(XAVA) से ZAR
R.4.64695
1 Avalaunch(XAVA) से UAH
10.788778
1 Avalaunch(XAVA) से VES
Bs37.6992
1 Avalaunch(XAVA) से CLP
$253.4224
1 Avalaunch(XAVA) से PKR
Rs74.204592
1 Avalaunch(XAVA) से KZT
140.675612
1 Avalaunch(XAVA) से THB
฿8.466612
1 Avalaunch(XAVA) से TWD
NT$8.000608
1 Avalaunch(XAVA) से AED
د.إ0.960806
1 Avalaunch(XAVA) से CHF
Fr0.20944
1 Avalaunch(XAVA) से HKD
HK$2.039422
1 Avalaunch(XAVA) से AMD
֏100.036398
1 Avalaunch(XAVA) से MAD
.د.م2.358818
1 Avalaunch(XAVA) से MXN
$4.890424
1 Avalaunch(XAVA) से SAR
ريال0.98175
1 Avalaunch(XAVA) से PLN
0.95557
1 Avalaunch(XAVA) से RON
лв1.136212
1 Avalaunch(XAVA) से SEK
kr2.476628
1 Avalaunch(XAVA) से BGN
лв0.437206
1 Avalaunch(XAVA) से HUF
Ft88.954404
1 Avalaunch(XAVA) से CZK
5.492564
1 Avalaunch(XAVA) से KWD
د.ك0.079849
1 Avalaunch(XAVA) से ILS
0.871794
1 Avalaunch(XAVA) से AOA
Kz238.649026
1 Avalaunch(XAVA) से BHD
.د.ب0.0986986
1 Avalaunch(XAVA) से BMD
$0.2618
1 Avalaunch(XAVA) से DKK
kr1.672902
1 Avalaunch(XAVA) से HNL
L6.848688
1 Avalaunch(XAVA) से MUR
12.021856
1 Avalaunch(XAVA) से NAD
$4.623388
1 Avalaunch(XAVA) से NOK
kr2.63109
1 Avalaunch(XAVA) से NZD
$0.442442
1 Avalaunch(XAVA) से PAB
B/.0.2618
1 Avalaunch(XAVA) से PGK
K1.107414
1 Avalaunch(XAVA) से QAR
ر.ق0.95557
1 Avalaunch(XAVA) से RSD
дин.26.27163

Avalaunch संसाधन

Avalaunch को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Avalaunch वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Avalaunch

आज Avalaunch (XAVA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XAVA प्राइस 0.2618 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XAVA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XAVA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2618 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Avalaunch का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XAVA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
XAVA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XAVA ने 20.19698708165188 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XAVA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XAVA ने 0.1386760254658109 USD की ATL प्राइस देखी.
XAVA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XAVA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.18K USD है.
क्या XAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XAVA का प्राइस का अनुमान देखें.
