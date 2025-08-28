WRKX की अधिक जानकारी

NFT Workx लोगो

NFT Workx मूल्य(WRKX)

1 WRKX से USD लाइव प्राइस:

$0.004438
+0.02%1D
USD
NFT Workx (WRKX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:37:46 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.004436
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004492
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.004436
$ 0.004492
$ 0.03284414617354627
$ 0.002014299939140483
-0.43%

+0.02%

-0.54%

-0.54%

NFT Workx (WRKX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004436 है. पिछले 24 घंटों में, WRKX ने $ 0.004436 के कम और $ 0.004492 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WRKX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03284414617354627 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002014299939140483 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WRKX में -0.43%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NFT Workx (WRKX) मार्केट की जानकारी

No.4411

$ 0.00
$ 51.05K
$ 4.44M
0.00
1,000,000,000
BSC

NFT Workx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.05K है. WRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.44M है.

NFT Workx (WRKX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में NFT Workx के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000089+0.02%
30 दिन$ -0.000531-10.70%
60 दिन$ -0.002169-32.84%
90 दिन$ -0.002428-35.38%
NFT Workx के मूल्य में आज आया अंतर

आज WRKX में $ +0.00000089 (+0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

NFT Workx के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000531 (-10.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

NFT Workx के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WRKX में $ -0.002169 (-32.84%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

NFT Workx के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.002428 (-35.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

NFT Workx (WRKX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब NFT Workx प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

NFT Workx (WRKX) क्या है

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके NFT Workx निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- WRKX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- NFT Workx के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर NFT Workx खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

NFT Workx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NFT Workx (WRKX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NFT Workx (WRKX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NFT Workx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NFT Workx प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NFT Workx (WRKX) टोकन का अर्थशास्त्र

NFT Workx (WRKX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WRKX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

NFT Workx (WRKX) कैसे खरीदें

क्या आपको NFT Workx कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से NFT Workx खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

WRKX लोकल करेंसी में

1 NFT Workx(WRKX) से VND
116.73334
1 NFT Workx(WRKX) से AUD
A$0.00678708
1 NFT Workx(WRKX) से GBP
0.00328264
1 NFT Workx(WRKX) से EUR
0.0037706
1 NFT Workx(WRKX) से USD
$0.004436
1 NFT Workx(WRKX) से MYR
RM0.01871992
1 NFT Workx(WRKX) से TRY
0.1825414
1 NFT Workx(WRKX) से JPY
¥0.647656
1 NFT Workx(WRKX) से ARS
ARS$5.91465188
1 NFT Workx(WRKX) से RUB
0.35705364
1 NFT Workx(WRKX) से INR
0.39138828
1 NFT Workx(WRKX) से IDR
Rp72.72129984
1 NFT Workx(WRKX) से KRW
6.16967752
1 NFT Workx(WRKX) से PHP
0.25360612
1 NFT Workx(WRKX) से EGP
￡E.0.21545652
1 NFT Workx(WRKX) से BRL
R$0.02399876
1 NFT Workx(WRKX) से CAD
C$0.00607732
1 NFT Workx(WRKX) से BDT
0.53924016
1 NFT Workx(WRKX) से NGN
6.81409524
1 NFT Workx(WRKX) से COP
$17.887061
1 NFT Workx(WRKX) से ZAR
R.0.078739
1 NFT Workx(WRKX) से UAH
0.18280756
1 NFT Workx(WRKX) से VES
Bs0.638784
1 NFT Workx(WRKX) से CLP
$4.294048
1 NFT Workx(WRKX) से PKR
Rs1.25733984
1 NFT Workx(WRKX) से KZT
2.38364024
1 NFT Workx(WRKX) से THB
฿0.14346024
1 NFT Workx(WRKX) से TWD
NT$0.13556416
1 NFT Workx(WRKX) से AED
د.إ0.01628012
1 NFT Workx(WRKX) से CHF
Fr0.0035488
1 NFT Workx(WRKX) से HKD
HK$0.03455644
1 NFT Workx(WRKX) से AMD
֏1.69503996
1 NFT Workx(WRKX) से MAD
.د.م0.03996836
1 NFT Workx(WRKX) से MXN
$0.08286448
1 NFT Workx(WRKX) से SAR
ريال0.016635
1 NFT Workx(WRKX) से PLN
0.0161914
1 NFT Workx(WRKX) से RON
лв0.01925224
1 NFT Workx(WRKX) से SEK
kr0.04196456
1 NFT Workx(WRKX) से BGN
лв0.00740812
1 NFT Workx(WRKX) से HUF
Ft1.50726408
1 NFT Workx(WRKX) से CZK
0.09306728
1 NFT Workx(WRKX) से KWD
د.ك0.00135298
1 NFT Workx(WRKX) से ILS
0.01477188
1 NFT Workx(WRKX) से AOA
Kz4.04372452
1 NFT Workx(WRKX) से BHD
.د.ب0.001672372
1 NFT Workx(WRKX) से BMD
$0.004436
1 NFT Workx(WRKX) से DKK
kr0.02834604
1 NFT Workx(WRKX) से HNL
L0.11604576
1 NFT Workx(WRKX) से MUR
0.20370112
1 NFT Workx(WRKX) से NAD
$0.07833976
1 NFT Workx(WRKX) से NOK
kr0.0445818
1 NFT Workx(WRKX) से NZD
$0.00749684
1 NFT Workx(WRKX) से PAB
B/.0.004436
1 NFT Workx(WRKX) से PGK
K0.01876428
1 NFT Workx(WRKX) से QAR
ر.ق0.0161914
1 NFT Workx(WRKX) से RSD
дин.0.4451526

NFT Workx संसाधन

NFT Workx को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक NFT Workx वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न NFT Workx

आज NFT Workx (WRKX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WRKX प्राइस 0.004436 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WRKX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WRKX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.004436 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NFT Workx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WRKX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
WRKX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WRKX ने 0.03284414617354627 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WRKX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WRKX ने 0.002014299939140483 USD की ATL प्राइस देखी.
WRKX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WRKX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 51.05K USD है.
क्या WRKX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WRKX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WRKX का प्राइस का अनुमान देखें.
NFT Workx (WRKX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

