Wilder World (WILD) क्या है

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World प्राइस का अनुमान (USD)

Wilder World (WILD) टोकन का अर्थशास्त्र

Wilder World (WILD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WILD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Wilder World (WILD) कैसे खरीदें

Wilder World संसाधन

Wilder World को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wilder World आज Wilder World (WILD) का मूल्य कितना है? USD में लाइव WILD प्राइस 0.2577 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. WILD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.2577 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए WILD से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Wilder World का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? WILD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. WILD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? WILD की मार्केट में उपलब्ध राशि 330.07M USD है. WILD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? WILD ने 7.604160676477258 USD की ATH प्राइस हासिल की. WILD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? WILD ने 0.07481866 USD की ATL प्राइस देखी. WILD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? WILD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 224.24K USD है. क्या WILD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WILD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WILD का प्राइस का अनुमान देखें.

