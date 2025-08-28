WILD की अधिक जानकारी

Wilder World लोगो

Wilder World मूल्य(WILD)

1 WILD से USD लाइव प्राइस:

$0.2577
$0.2577$0.2577
-10.95%1D
USD
Wilder World (WILD) मूल्य का लाइव चार्ट
Wilder World (WILD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2419
$ 0.2419$ 0.2419
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.3037
$ 0.3037$ 0.3037
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2419
$ 0.2419$ 0.2419

$ 0.3037
$ 0.3037$ 0.3037

$ 7.604160676477258
$ 7.604160676477258$ 7.604160676477258

$ 0.07481866
$ 0.07481866$ 0.07481866

-0.47%

-10.95%

-32.31%

-32.31%

Wilder World (WILD) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2577 है. पिछले 24 घंटों में, WILD ने $ 0.2419 के कम और $ 0.3037 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WILD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.604160676477258 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07481866 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WILD में -0.47%, 24 घंटों में -10.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wilder World (WILD) मार्केट की जानकारी

No.417

$ 85.06M
$ 85.06M$ 85.06M

$ 224.24K
$ 224.24K$ 224.24K

$ 128.85M
$ 128.85M$ 128.85M

330.07M
330.07M 330.07M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

66.01%

ETH

Wilder World का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 224.24K है. WILD की मार्केट में उपलब्ध राशि 330.07M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 128.85M है.

Wilder World (WILD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Wilder World के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.031688-10.95%
30 दिन$ -0.2456-48.80%
60 दिन$ +0.1351+110.19%
90 दिन$ +0.057+28.40%
Wilder World के मूल्य में आज आया अंतर

आज WILD में $ -0.031688 (-10.95%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Wilder World के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.2456 (-48.80%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Wilder World के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WILD में $ +0.1351 (+110.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Wilder World के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.057 (+28.40%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Wilder World (WILD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Wilder World प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Wilder World (WILD) क्या है

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Wilder World निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- WILD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Wilder World के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Wilder World खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Wilder World प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wilder World (WILD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wilder World (WILD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wilder World के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wilder World प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Wilder World (WILD) टोकन का अर्थशास्त्र

Wilder World (WILD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WILD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Wilder World (WILD) कैसे खरीदें

क्या आपको Wilder World कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Wilder World खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

WILD लोकल करेंसी में

Wilder World संसाधन

Wilder World को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Wilder World वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wilder World

आज Wilder World (WILD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WILD प्राइस 0.2577 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WILD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WILD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2577 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wilder World का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WILD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WILD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WILD की मार्केट में उपलब्ध राशि 330.07M USD है.
WILD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WILD ने 7.604160676477258 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WILD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WILD ने 0.07481866 USD की ATL प्राइस देखी.
WILD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WILD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 224.24K USD है.
क्या WILD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WILD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WILD का प्राइस का अनुमान देखें.
Wilder World (WILD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

