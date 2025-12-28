अगर WEMIX की वृद्धि सालाना 5% की दर से होती है, तो इसकी अनुमानित वैल्यू 2027 तक --, 2030 तक --, 2035 तक -- और 2040 तक -- तक पहुँच सकती है. ये आँकड़ें निरंतर चक्रवृद्धि वृद्धि की स्थिति को दर्शाते हैं, हालाँकि भविष्य के वास्तविक प्राइस मार्केट में अडॉप्शन, नियामक बदलावों और व्यापक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेंगे. आप संभावित WEMIX प्राइस और अनुमानित ROI के विस्तृत साल-दर-साल विश्लेषण के लिए नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

WEMIX का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

अस्वीकरण

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