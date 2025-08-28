WDOG की अधिक जानकारी

wrapped dog लोगो

wrapped dog मूल्य(WDOG)

1 WDOG से USD लाइव प्राइस:

$0.0012887
-3.02%1D
USD
wrapped dog (WDOG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:29:25 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0012174
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001445
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0012174
$ 0.001445
$ 0.02889444155638393
$ 0.000345747960162156
-0.32%

-3.02%

+16.42%

+16.42%

wrapped dog (WDOG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0012887 है. पिछले 24 घंटों में, WDOG ने $ 0.0012174 के कम और $ 0.001445 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WDOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02889444155638393 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000345747960162156 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WDOG में -0.32%, 24 घंटों में -3.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

wrapped dog (WDOG) मार्केट की जानकारी

No.2044

$ 1.29M
$ 54.79K
$ 1.29M
1000.00M
999,998,439
999,998,439
100.00%

SOL

wrapped dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.79K है. WDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999998439 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29M है.

wrapped dog (WDOG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में wrapped dog के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000040131-3.02%
30 दिन$ +0.0000866+7.20%
60 दिन$ +0.000379+41.66%
90 दिन$ +0.0007059+121.12%
wrapped dog के मूल्य में आज आया अंतर

आज WDOG में $ -0.000040131 (-3.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

wrapped dog के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000866 (+7.20%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

wrapped dog के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WDOG में $ +0.000379 (+41.66%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

wrapped dog के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0007059 (+121.12%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

wrapped dog (WDOG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब wrapped dog प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

wrapped dog (WDOG) क्या है

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके wrapped dog निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- WDOG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- wrapped dog के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर wrapped dog खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

wrapped dog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में wrapped dog (WDOG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके wrapped dog (WDOG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? wrapped dog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब wrapped dog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

wrapped dog (WDOG) टोकन का अर्थशास्त्र

wrapped dog (WDOG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WDOG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

wrapped dog (WDOG) कैसे खरीदें

क्या आपको wrapped dog कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से wrapped dog खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

WDOG लोकल करेंसी में

1 wrapped dog(WDOG) से VND
33.9121405
1 wrapped dog(WDOG) से AUD
A$0.001971711
1 wrapped dog(WDOG) से GBP
0.000953638
1 wrapped dog(WDOG) से EUR
0.001095395
1 wrapped dog(WDOG) से USD
$0.0012887
1 wrapped dog(WDOG) से MYR
RM0.005438314
1 wrapped dog(WDOG) से TRY
0.053017118
1 wrapped dog(WDOG) से JPY
¥0.1894389
1 wrapped dog(WDOG) से ARS
ARS$1.718262371
1 wrapped dog(WDOG) से RUB
0.10374035
1 wrapped dog(WDOG) से INR
0.113250956
1 wrapped dog(WDOG) से IDR
Rp21.126226128
1 wrapped dog(WDOG) से KRW
1.792349734
1 wrapped dog(WDOG) से PHP
0.073623431
1 wrapped dog(WDOG) से EGP
￡E.0.062592159
1 wrapped dog(WDOG) से BRL
R$0.006971867
1 wrapped dog(WDOG) से CAD
C$0.001765519
1 wrapped dog(WDOG) से BDT
0.156654372
1 wrapped dog(WDOG) से NGN
1.979559183
1 wrapped dog(WDOG) से COP
$5.196360575
1 wrapped dog(WDOG) से ZAR
R.0.022848651
1 wrapped dog(WDOG) से UAH
0.053107327
1 wrapped dog(WDOG) से VES
Bs0.1855728
1 wrapped dog(WDOG) से CLP
$1.2474616
1 wrapped dog(WDOG) से PKR
Rs0.365269128
1 wrapped dog(WDOG) से KZT
0.692470058
1 wrapped dog(WDOG) से THB
฿0.041689445
1 wrapped dog(WDOG) से TWD
NT$0.039356898
1 wrapped dog(WDOG) से AED
د.إ0.004729529
1 wrapped dog(WDOG) से CHF
Fr0.00103096
1 wrapped dog(WDOG) से HKD
HK$0.010038973
1 wrapped dog(WDOG) से AMD
֏0.492425157
1 wrapped dog(WDOG) से MAD
.د.م0.011611187
1 wrapped dog(WDOG) से MXN
$0.024072916
1 wrapped dog(WDOG) से SAR
ريال0.004832625
1 wrapped dog(WDOG) से PLN
0.004703755
1 wrapped dog(WDOG) से RON
лв0.005592958
1 wrapped dog(WDOG) से SEK
kr0.012216876
1 wrapped dog(WDOG) से BGN
лв0.002152129
1 wrapped dog(WDOG) से HUF
Ft0.438480175
1 wrapped dog(WDOG) से CZK
0.027088474
1 wrapped dog(WDOG) से KWD
د.ك0.0003930535
1 wrapped dog(WDOG) से ILS
0.004278484
1 wrapped dog(WDOG) से AOA
Kz1.174740259
1 wrapped dog(WDOG) से BHD
.د.ب0.0004858399
1 wrapped dog(WDOG) से BMD
$0.0012887
1 wrapped dog(WDOG) से DKK
kr0.008234793
1 wrapped dog(WDOG) से HNL
L0.033712392
1 wrapped dog(WDOG) से MUR
0.059177104
1 wrapped dog(WDOG) से NAD
$0.022758442
1 wrapped dog(WDOG) से NOK
kr0.012964322
1 wrapped dog(WDOG) से NZD
$0.002177903
1 wrapped dog(WDOG) से PAB
B/.0.0012887
1 wrapped dog(WDOG) से PGK
K0.005451201
1 wrapped dog(WDOG) से QAR
ر.ق0.004703755
1 wrapped dog(WDOG) से RSD
дин.0.129398367

wrapped dog संसाधन

wrapped dog को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक wrapped dog वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न wrapped dog

आज wrapped dog (WDOG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WDOG प्राइस 0.0012887 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WDOG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WDOG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0012887 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
wrapped dog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WDOG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WDOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
WDOG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WDOG ने 0.02889444155638393 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WDOG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WDOG ने 0.000345747960162156 USD की ATL प्राइस देखी.
WDOG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WDOG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.79K USD है.
क्या WDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WDOG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WDOG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:29:25 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

