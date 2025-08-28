WBT की अधिक जानकारी

WBT प्राइस की जानकारी

WBT व्हाइटपेपर

WBT आधिकारिक वेबसाइट

WBT टोकन का अर्थशास्त्र

WBT प्राइस का पूर्वानुमान

WBT हिस्ट्री

WBT खरीदने की गाइड

WBT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

WBT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

WhiteBIT Token लोगो

WhiteBIT Token मूल्य(WBT)

1 WBT से USD लाइव प्राइस:

$42.693
$42.693$42.693
-1.29%1D
USD
WhiteBIT Token (WBT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:36:48 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 42.274
$ 42.274$ 42.274
24 घंटे में न्यूनतम
$ 46.133
$ 46.133$ 46.133
24 घंटे में उच्चतम

$ 42.274
$ 42.274$ 42.274

$ 46.133
$ 46.133$ 46.133

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

+0.35%

-1.29%

-0.30%

-0.30%

WhiteBIT Token (WBT) रियल-टाइम प्राइस $ 42.688 है. पिछले 24 घंटों में, WBT ने $ 42.274 के कम और $ 46.133 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 51.8832870534649 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.9801597999500005 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WBT में +0.35%, 24 घंटों में -1.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WhiteBIT Token (WBT) मार्केट की जानकारी

No.3358

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

$ 17.08B
$ 17.08B$ 17.08B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

WhiteBIT Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.77M है. WBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 365557132 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.08B है.

WhiteBIT Token (WBT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में WhiteBIT Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.55794-1.29%
30 दिन$ -1.259-2.87%
60 दिन$ -3.051-6.68%
90 दिन$ +11.589+37.26%
WhiteBIT Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज WBT में $ -0.55794 (-1.29%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

WhiteBIT Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.259 (-2.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

WhiteBIT Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WBT में $ -3.051 (-6.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

WhiteBIT Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +11.589 (+37.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

WhiteBIT Token (WBT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब WhiteBIT Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

WhiteBIT Token (WBT) क्या है

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके WhiteBIT Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- WBT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- WhiteBIT Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर WhiteBIT Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

WhiteBIT Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WhiteBIT Token (WBT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WhiteBIT Token (WBT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WhiteBIT Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WhiteBIT Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WhiteBIT Token (WBT) टोकन का अर्थशास्त्र

WhiteBIT Token (WBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

WhiteBIT Token (WBT) कैसे खरीदें

क्या आपको WhiteBIT Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से WhiteBIT Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

WBT लोकल करेंसी में

1 WhiteBIT Token(WBT) से VND
1,123,334.72
1 WhiteBIT Token(WBT) से AUD
A$65.31264
1 WhiteBIT Token(WBT) से GBP
31.58912
1 WhiteBIT Token(WBT) से EUR
36.2848
1 WhiteBIT Token(WBT) से USD
$42.688
1 WhiteBIT Token(WBT) से MYR
RM180.14336
1 WhiteBIT Token(WBT) से TRY
1,756.6112
1 WhiteBIT Token(WBT) से JPY
¥6,232.448
1 WhiteBIT Token(WBT) से ARS
ARS$56,917.19104
1 WhiteBIT Token(WBT) से RUB
3,435.95712
1 WhiteBIT Token(WBT) से INR
3,766.36224
1 WhiteBIT Token(WBT) से IDR
Rp699,803.16672
1 WhiteBIT Token(WBT) से KRW
59,371.32416
1 WhiteBIT Token(WBT) से PHP
2,440.47296
1 WhiteBIT Token(WBT) से EGP
￡E.2,073.35616
1 WhiteBIT Token(WBT) से BRL
R$230.94208
1 WhiteBIT Token(WBT) से CAD
C$58.48256
1 WhiteBIT Token(WBT) से BDT
5,189.15328
1 WhiteBIT Token(WBT) से NGN
65,572.60992
1 WhiteBIT Token(WBT) से COP
$172,128.688
1 WhiteBIT Token(WBT) से ZAR
R.757.712
1 WhiteBIT Token(WBT) से UAH
1,759.17248
1 WhiteBIT Token(WBT) से VES
Bs6,147.072
1 WhiteBIT Token(WBT) से CLP
$41,321.984
1 WhiteBIT Token(WBT) से PKR
Rs12,099.48672
1 WhiteBIT Token(WBT) से KZT
22,937.96992
1 WhiteBIT Token(WBT) से THB
฿1,380.52992
1 WhiteBIT Token(WBT) से TWD
NT$1,304.54528
1 WhiteBIT Token(WBT) से AED
د.إ156.66496
1 WhiteBIT Token(WBT) से CHF
Fr34.1504
1 WhiteBIT Token(WBT) से HKD
HK$332.53952
1 WhiteBIT Token(WBT) से AMD
֏16,311.51168
1 WhiteBIT Token(WBT) से MAD
.د.م384.61888
1 WhiteBIT Token(WBT) से MXN
$797.41184
1 WhiteBIT Token(WBT) से SAR
ريال160.08
1 WhiteBIT Token(WBT) से PLN
155.8112
1 WhiteBIT Token(WBT) से RON
лв185.26592
1 WhiteBIT Token(WBT) से SEK
kr403.82848
1 WhiteBIT Token(WBT) से BGN
лв71.28896
1 WhiteBIT Token(WBT) से HUF
Ft14,504.52864
1 WhiteBIT Token(WBT) से CZK
895.59424
1 WhiteBIT Token(WBT) से KWD
د.ك13.01984
1 WhiteBIT Token(WBT) से ILS
142.15104
1 WhiteBIT Token(WBT) से AOA
Kz38,913.10016
1 WhiteBIT Token(WBT) से BHD
.د.ب16.093376
1 WhiteBIT Token(WBT) से BMD
$42.688
1 WhiteBIT Token(WBT) से DKK
kr272.77632
1 WhiteBIT Token(WBT) से HNL
L1,116.71808
1 WhiteBIT Token(WBT) से MUR
1,960.23296
1 WhiteBIT Token(WBT) से NAD
$753.87008
1 WhiteBIT Token(WBT) से NOK
kr429.0144
1 WhiteBIT Token(WBT) से NZD
$72.14272
1 WhiteBIT Token(WBT) से PAB
B/.42.688
1 WhiteBIT Token(WBT) से PGK
K180.57024
1 WhiteBIT Token(WBT) से QAR
ر.ق155.8112
1 WhiteBIT Token(WBT) से RSD
дин.4,283.7408

WhiteBIT Token संसाधन

WhiteBIT Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक WhiteBIT Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न WhiteBIT Token

आज WhiteBIT Token (WBT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WBT प्राइस 42.688 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WBT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WBT से USD की मौजूदा प्राइस $ 42.688 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WhiteBIT Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WBT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WBT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
WBT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WBT ने 51.8832870534649 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WBT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WBT ने 2.9801597999500005 USD की ATL प्राइस देखी.
WBT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WBT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.77M USD है.
क्या WBT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WBT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WBT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:36:48 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

प्रिवी क्या है? 75M+ खातों द्वारा विश्वसनीय एंटरप्राइज वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म में गहराई से डूबकी

प्रिवी एक वेब3 वॉलेट अवसंरचना प्लेटफॉर्म है जिसे बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल APIs के माध्यम से, डेवलपर्स जैसे उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, वॉलेट निर्माण, और लेनदेन पर हस्ताक्षर करने जैसी फ़ंक्शंस को तेजी से एकीकृत कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बैंक-ग्रेड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए TEE प्रौद्योगिकी और कुंजी विभाजन का उपयोग करता है, कई लॉगिन विधियों और ब्लॉकचेन नेटवर्कों का समर्थन करता है, और वर्तमान में 1,500 से अधिक अनुप्रयोगों में 75 मिलियन से अधिक खातों का प्रबंधन करता है।

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

WBT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 42.688 USD

WBT ट्रेड करें

WBTUSDT
$42.693
$42.693$42.693
-1.30%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस