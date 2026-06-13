Axelar मूल्य(WAXL)
आज Axelar (WAXL) का लाइव मूल्य $ 0.04899 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा WAXL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.04899 प्रति WAXL है.
$ 58.09M के मार्केट कैप के अनुसार Axelar करेंसी की रैंक #376 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.19B WAXL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WAXL की ट्रेडिंग $ 0.04238 (निम्न) और $ 0.05403 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.6570520358937704 और सबसे निम्न स्तर $ 0.03951598438151299 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WAXL में पिछले एक घंटे में -2.82% और पिछले 7 दिनों में +17.36% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.99K तक पहुँच गया.
No.376
0.01%
ETH
Axelar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.99K है. WAXL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.19B है, कुल आपूर्ति 1243886155.947924 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.94M है.
-2.82%
--
+17.36%
+17.36%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Axelar के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|--
|--
|30 दिन
|$ -0.01538
|-23.90%
|60 दिन
|$ +0.00336
|+7.36%
|90 दिन
|$ -0.00634
|-11.46%
आज WAXL में -- (--) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01538 (-23.90%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर WAXL में $ +0.00336 (+7.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00634 (-11.46%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
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2040 में, Axelar के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
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Axelar को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|02-11 14:20:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ऑन-चेन डेटा
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.