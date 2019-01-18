V Systems (VSYS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0003189 है. पिछले 24 घंटों में, VSYS ने $ 0.0003134 के कम और $ 0.000319 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VSYS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.297542300258 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0002447931117377 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VSYS में +0.03%, 24 घंटों में +0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
V Systems (VSYS) मार्केट की जानकारी
V Systems का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.57K है. VSYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.44B है, कुल आपूर्ति 5451523147 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.74M है.
V Systems (VSYS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में V Systems के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000000986
+0.31%
30 दिन
$ +0.0000478
+17.63%
60 दिन
$ +0.0000393
+14.05%
90 दिन
$ +0.0000396
+14.17%
V Systems के मूल्य में आज आया अंतर
आज VSYS में $ +0.000000986 (+0.31%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
V Systems के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000478 (+17.63%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
V Systems के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VSYS में $ +0.0000393 (+14.05%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
V Systems के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0000396 (+14.17%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
V Systems (VSYS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.
V Systems प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में V Systems (VSYS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके V Systems (VSYS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? V Systems के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
V Systems (VSYS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VSYS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
