Virtual X (VRL) जानकारी Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.virtualx.uk व्हाइटपेपर: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 अभी VRL खरीदें!

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 0.00
कुल आपूर्ति: $ 50.00B
मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 0.00
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.14M
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.004385
अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00005244363770449
मौजूदा प्राइस: $ 0.00002274

Virtual X (VRL) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Virtual X (VRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: VRL टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने VRL मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप VRL के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो VRL टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

