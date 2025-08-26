VOLT की अधिक जानकारी

Volt Inu V3 लोगो

Volt Inu V3 मूल्य(VOLT)

1 VOLT से USD लाइव प्राइस:

$0.000000147
$0.000000147$0.000000147
+0.13%1D
USD
Volt Inu V3 (VOLT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:12:13 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000001446
$ 0.0000001446$ 0.0000001446
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000001483
$ 0.0000001483$ 0.0000001483
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000001446
$ 0.0000001446$ 0.0000001446

$ 0.0000001483
$ 0.0000001483$ 0.0000001483

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669

+0.06%

+0.13%

-9.15%

-9.15%

Volt Inu V3 (VOLT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000147 है. पिछले 24 घंटों में, VOLT ने $ 0.0000001446 के कम और $ 0.0000001483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VOLT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000003512928725348 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000138313831669 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VOLT में +0.06%, 24 घंटों में +0.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Volt Inu V3 (VOLT) मार्केट की जानकारी

No.1242

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

$ 49.92K
$ 49.92K$ 49.92K

$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Volt Inu V3 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 49.92K है. VOLT की मार्केट में उपलब्ध राशि 54.77T है, कुल आपूर्ति 69000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.14M है.

Volt Inu V3 (VOLT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Volt Inu V3 के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000000000191+0.13%
30 दिन$ -0.0000000052-3.42%
60 दिन$ -0.0000000171-10.43%
90 दिन$ -0.0000000625-29.84%
Volt Inu V3 के मूल्य में आज आया अंतर

आज VOLT में $ +0.000000000191 (+0.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Volt Inu V3 के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000052 (-3.42%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Volt Inu V3 के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VOLT में $ -0.0000000171 (-10.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Volt Inu V3 के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000000625 (-29.84%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Volt Inu V3 (VOLT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Volt Inu V3 प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Volt Inu V3 (VOLT) क्या है

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Volt Inu V3 निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VOLT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Volt Inu V3 के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Volt Inu V3 खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Volt Inu V3 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Volt Inu V3 (VOLT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Volt Inu V3 (VOLT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Volt Inu V3 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Volt Inu V3 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Volt Inu V3 (VOLT) टोकन का अर्थशास्त्र

Volt Inu V3 (VOLT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VOLT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Volt Inu V3 (VOLT) कैसे खरीदें

क्या आपको Volt Inu V3 कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Volt Inu V3 खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VOLT लोकल करेंसी में

1 Volt Inu V3(VOLT) से VND
0.003868305
1 Volt Inu V3(VOLT) से AUD
A$0.00000022344
1 Volt Inu V3(VOLT) से GBP
0.00000010878
1 Volt Inu V3(VOLT) से EUR
0.00000012495
1 Volt Inu V3(VOLT) से USD
$0.000000147
1 Volt Inu V3(VOLT) से MYR
RM0.00000061887
1 Volt Inu V3(VOLT) से TRY
0.00000604758
1 Volt Inu V3(VOLT) से JPY
¥0.000021462
1 Volt Inu V3(VOLT) से ARS
ARS$0.00019599951
1 Volt Inu V3(VOLT) से RUB
0.0000118335
1 Volt Inu V3(VOLT) से INR
0.00001290366
1 Volt Inu V3(VOLT) से IDR
Rp0.00240983568
1 Volt Inu V3(VOLT) से KRW
0.00020416536
1 Volt Inu V3(VOLT) से PHP
0.00000838341
1 Volt Inu V3(VOLT) से EGP
￡E.0.0000071295
1 Volt Inu V3(VOLT) से BRL
R$0.00000079527
1 Volt Inu V3(VOLT) से CAD
C$0.00000020139
1 Volt Inu V3(VOLT) से BDT
0.00001786932
1 Volt Inu V3(VOLT) से NGN
0.00022580523
1 Volt Inu V3(VOLT) से COP
$0.00059274075
1 Volt Inu V3(VOLT) से ZAR
R.0.00000260337
1 Volt Inu V3(VOLT) से UAH
0.00000605787
1 Volt Inu V3(VOLT) से VES
Bs0.000021168
1 Volt Inu V3(VOLT) से CLP
$0.000142296
1 Volt Inu V3(VOLT) से PKR
Rs0.00004166568
1 Volt Inu V3(VOLT) से KZT
0.00007898898
1 Volt Inu V3(VOLT) से THB
฿0.00000475692
1 Volt Inu V3(VOLT) से TWD
NT$0.00000448791
1 Volt Inu V3(VOLT) से AED
د.إ0.00000053949
1 Volt Inu V3(VOLT) से CHF
Fr0.0000001176
1 Volt Inu V3(VOLT) से HKD
HK$0.00000114513
1 Volt Inu V3(VOLT) से AMD
֏0.00005617017
1 Volt Inu V3(VOLT) से MAD
.د.م0.00000132447
1 Volt Inu V3(VOLT) से MXN
$0.00000274302
1 Volt Inu V3(VOLT) से SAR
ريال0.00000055125
1 Volt Inu V3(VOLT) से PLN
0.00000053655
1 Volt Inu V3(VOLT) से RON
лв0.00000063798
1 Volt Inu V3(VOLT) से SEK
kr0.00000139503
1 Volt Inu V3(VOLT) से BGN
лв0.00000024549
1 Volt Inu V3(VOLT) से HUF
Ft0.00004999911
1 Volt Inu V3(VOLT) से CZK
0.00000309141
1 Volt Inu V3(VOLT) से KWD
د.ك0.000000044835
1 Volt Inu V3(VOLT) से ILS
0.00000048951
1 Volt Inu V3(VOLT) से AOA
Kz0.00013400079
1 Volt Inu V3(VOLT) से BHD
.د.ب0.000000055419
1 Volt Inu V3(VOLT) से BMD
$0.000000147
1 Volt Inu V3(VOLT) से DKK
kr0.0000009408
1 Volt Inu V3(VOLT) से HNL
L0.00000384552
1 Volt Inu V3(VOLT) से MUR
0.00000675024
1 Volt Inu V3(VOLT) से NAD
$0.00000259602
1 Volt Inu V3(VOLT) से NOK
kr0.00000148029
1 Volt Inu V3(VOLT) से NZD
$0.00000024843
1 Volt Inu V3(VOLT) से PAB
B/.0.000000147
1 Volt Inu V3(VOLT) से PGK
K0.00000062181
1 Volt Inu V3(VOLT) से QAR
ر.ق0.00000053655
1 Volt Inu V3(VOLT) से RSD
дин.0.00001476909

Volt Inu V3 संसाधन

Volt Inu V3 को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Volt Inu V3 वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Volt Inu V3

आज Volt Inu V3 (VOLT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VOLT प्राइस 0.000000147 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VOLT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VOLT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000000147 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Volt Inu V3 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VOLT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.05M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VOLT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VOLT की मार्केट में उपलब्ध राशि 54.77T USD है.
VOLT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VOLT ने 0.000003512928725348 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VOLT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VOLT ने 0.000000138313831669 USD की ATL प्राइस देखी.
VOLT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VOLT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 49.92K USD है.
क्या VOLT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VOLT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VOLT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:12:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

