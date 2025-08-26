VentureMind AI (VNTR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0021 है. पिछले 24 घंटों में, VNTR ने $ 0.00186 के कम और $ 0.0021 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VNTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04324866066980628 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001456300329042982 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VNTR में 0.00%, 24 घंटों में +12.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +23.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VentureMind AI (VNTR) मार्केट की जानकारी
No.2212
$ 909.29K
$ 909.29K$ 909.29K
$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
433.00M
433.00M 433.00M
499,996,944
499,996,944 499,996,944
499,996,944
499,996,944 499,996,944
86.59%
SOL
VentureMind AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 909.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.04K है. VNTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 433.00M है, कुल आपूर्ति 499996944 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.05M है.
VentureMind AI (VNTR) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में VentureMind AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00023995
+12.90%
30 दिन
$ +0.00016
+8.24%
60 दिन
$ -0.000382
-15.40%
90 दिन
$ -0.00105
-33.34%
VentureMind AI के मूल्य में आज आया अंतर
आज VNTR में $ +0.00023995 (+12.90%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
VentureMind AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00016 (+8.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
VentureMind AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VNTR में $ -0.000382 (-15.40%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
VentureMind AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00105 (-33.34%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.
VentureMind AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके VentureMind AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - VNTR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - VentureMind AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर VentureMind AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
VentureMind AI (VNTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VNTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
