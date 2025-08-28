VIRTUAL की अधिक जानकारी

VIRTUAL प्राइस की जानकारी

VIRTUAL व्हाइटपेपर

VIRTUAL आधिकारिक वेबसाइट

VIRTUAL टोकन का अर्थशास्त्र

VIRTUAL प्राइस का पूर्वानुमान

VIRTUAL हिस्ट्री

VIRTUAL खरीदने की गाइड

VIRTUAL-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

VIRTUAL स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Virtuals Protocol लोगो

Virtuals Protocol मूल्य(VIRTUAL)

1 VIRTUAL से USD लाइव प्राइस:

$1.1486
$1.1486$1.1486
-3.56%1D
USD
Virtuals Protocol (VIRTUAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:28:07 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.1481
$ 1.1481$ 1.1481
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.2206
$ 1.2206$ 1.2206
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.1481
$ 1.1481$ 1.1481

$ 1.2206
$ 1.2206$ 1.2206

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013

-2.76%

-3.56%

-4.04%

-4.04%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) रियल-टाइम प्राइस $ 1.1506 है. पिछले 24 घंटों में, VIRTUAL ने $ 1.1481 के कम और $ 1.2206 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIRTUAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.0709119422827476 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.007604929689950013 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIRTUAL में -2.76%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) मार्केट की जानकारी

No.96

$ 754.28M
$ 754.28M$ 754.28M

$ 711.14K
$ 711.14K$ 711.14K

$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B

655.55M
655.55M 655.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

65.55%

0.02%

BASE

Virtuals Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 754.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 711.14K है. VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 655.55M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15B है.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Virtuals Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0424-3.56%
30 दिन$ -0.2178-15.92%
60 दिन$ -0.4227-26.87%
90 दिन$ -0.8581-42.72%
Virtuals Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज VIRTUAL में $ -0.0424 (-3.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Virtuals Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.2178 (-15.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Virtuals Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VIRTUAL में $ -0.4227 (-26.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Virtuals Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.8581 (-42.72%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Virtuals Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) क्या है

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Virtuals Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VIRTUAL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Virtuals Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Virtuals Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Virtuals Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Virtuals Protocol (VIRTUAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Virtuals Protocol (VIRTUAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Virtuals Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Virtuals Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) टोकन का अर्थशास्त्र

Virtuals Protocol (VIRTUAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIRTUAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) कैसे खरीदें

क्या आपको Virtuals Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Virtuals Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VIRTUAL लोकल करेंसी में

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से VND
30,278.039
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से AUD
A$1.760418
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से GBP
0.851444
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से EUR
0.97801
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से USD
$1.1506
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से MYR
RM4.855532
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से TRY
47.335684
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से JPY
¥169.1382
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से ARS
ARS$1,534.129498
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से RUB
92.6233
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से INR
101.114728
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से IDR
Rp18,862.292064
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से KRW
1,600.277492
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से PHP
65.733778
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से EGP
￡E.55.884642
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से BRL
R$6.224746
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से CAD
C$1.576322
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से BDT
139.866936
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से NGN
1,767.425154
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से COP
$4,639.50685
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से ZAR
R.20.400138
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से UAH
47.416226
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से VES
Bs165.6864
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से CLP
$1,113.7808
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से PKR
Rs326.126064
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से KZT
618.263404
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से THB
฿37.22191
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से TWD
NT$35.139324
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से AED
د.إ4.222702
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से CHF
Fr0.92048
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से HKD
HK$8.963174
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से AMD
֏439.655766
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से MAD
.د.م10.366906
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से MXN
$21.493208
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से SAR
ريال4.31475
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से PLN
4.19969
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से RON
лв4.993604
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से SEK
kr10.907688
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से BGN
лв1.921502
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से HUF
Ft391.49165
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से CZK
24.185612
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से KWD
د.ك0.350933
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से ILS
3.819992
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से AOA
Kz1,048.852442
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से BHD
.د.ب0.4337762
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से BMD
$1.1506
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से DKK
kr7.352334
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से HNL
L30.099696
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से MUR
52.835552
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से NAD
$20.319596
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से NOK
kr11.575036
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से NZD
$1.944514
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से PAB
B/.1.1506
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से PGK
K4.867038
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से QAR
ر.ق4.19969
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) से RSD
дин.115.531746

Virtuals Protocol संसाधन

Virtuals Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Virtuals Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Virtuals Protocol

आज Virtuals Protocol (VIRTUAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VIRTUAL प्राइस 1.1506 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.1506 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Virtuals Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VIRTUAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 754.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 655.55M USD है.
VIRTUAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VIRTUAL ने 5.0709119422827476 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VIRTUAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VIRTUAL ने 0.007604929689950013 USD की ATL प्राइस देखी.
VIRTUAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VIRTUAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 711.14K USD है.
क्या VIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VIRTUAL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:28:07 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

VIRTUAL-से-USD कैलकुलेटर

राशि

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 1.1506 USD

VIRTUAL ट्रेड करें

VIRTUALUSDC
$1.15122
$1.15122$1.15122
-3.42%
VIRTUALUSDT
$1.1486
$1.1486$1.1486
-3.67%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस