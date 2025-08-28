Virtuals Protocol (VIRTUAL) प्राइस की जानकारी (USD)
Virtuals Protocol (VIRTUAL) रियल-टाइम प्राइस $ 1.1506 है. पिछले 24 घंटों में, VIRTUAL ने $ 1.1481 के कम और $ 1.2206 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIRTUAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.0709119422827476 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.007604929689950013 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIRTUAL में -2.76%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) मार्केट की जानकारी
No.96
$ 754.28M
$ 754.28M$ 754.28M
$ 711.14K
$ 711.14K$ 711.14K
$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B
655.55M
655.55M 655.55M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
65.55%
0.02%
BASE
Virtuals Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 754.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 711.14K है. VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 655.55M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15B है.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Virtuals Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0424
-3.56%
30 दिन
$ -0.2178
-15.92%
60 दिन
$ -0.4227
-26.87%
90 दिन
$ -0.8581
-42.72%
Virtuals Protocol के मूल्य में आज आया अंतर
आज VIRTUAL में $ -0.0424 (-3.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Virtuals Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.2178 (-15.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Virtuals Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VIRTUAL में $ -0.4227 (-26.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Virtuals Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.8581 (-42.72%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Virtuals Protocol (VIRTUAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Virtuals Protocol (VIRTUAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Virtuals Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIRTUAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Virtuals Protocol (VIRTUAL) कैसे खरीदें
