Virtuals Protocol (VIRTUAL) क्या है

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Virtuals Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- VIRTUAL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- Virtuals Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Virtuals Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Virtuals Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Virtuals Protocol (VIRTUAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Virtuals Protocol (VIRTUAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Virtuals Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Virtuals Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) टोकन का अर्थशास्त्र

Virtuals Protocol (VIRTUAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIRTUAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) कैसे खरीदें

क्या आपको Virtuals Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Virtuals Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VIRTUAL लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Virtuals Protocol संसाधन

Virtuals Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Virtuals Protocol आज Virtuals Protocol (VIRTUAL) का मूल्य कितना है? USD में लाइव VIRTUAL प्राइस 1.1506 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. VIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.1506 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए VIRTUAL से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Virtuals Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? VIRTUAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 754.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? VIRTUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 655.55M USD है. VIRTUAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? VIRTUAL ने 5.0709119422827476 USD की ATH प्राइस हासिल की. VIRTUAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? VIRTUAL ने 0.007604929689950013 USD की ATL प्राइस देखी. VIRTUAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? VIRTUAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 711.14K USD है. क्या VIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VIRTUAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VIRTUAL का प्राइस का अनुमान देखें.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8) प्रकार जानकारी 08-28 18:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen 08-28 16:50:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High 08-28 15:25:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history 08-28 05:13:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today 08-27 15:39:00 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million 08-25 21:14:39 इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है? Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।