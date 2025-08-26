VINE की अधिक जानकारी

Vine Coin लोगो

Vine Coin मूल्य(VINE)

1 VINE से USD लाइव प्राइस:

$0.07409
$0.07409$0.07409
+0.61%1D
USD
Vine Coin (VINE) मूल्य का लाइव चार्ट
Vine Coin (VINE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0717
$ 0.0717$ 0.0717
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.07561
$ 0.07561$ 0.07561
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0717
$ 0.0717$ 0.0717

$ 0.07561
$ 0.07561$ 0.07561

$ 0.47494534861759263
$ 0.47494534861759263$ 0.47494534861759263

$ 0.00008419597421907
$ 0.00008419597421907$ 0.00008419597421907

+0.54%

+0.61%

+20.73%

+20.73%

Vine Coin (VINE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.07424 है. पिछले 24 घंटों में, VINE ने $ 0.0717 के कम और $ 0.07561 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VINE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.47494534861759263 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00008419597421907 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VINE में +0.54%, 24 घंटों में +0.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vine Coin (VINE) मार्केट की जानकारी

No.465

$ 74.24M
$ 74.24M

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 74.24M
$ 74.24M$ 74.24M

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,104
999,994,104 999,994,104

SOL

Vine Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.95M है. VINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999994104 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.24M है.

Vine Coin (VINE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Vine Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0004492+0.61%
30 दिन$ -0.04242-36.37%
60 दिन$ +0.04405+145.90%
90 दिन$ +0.03906+111.02%
Vine Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज VINE में $ +0.0004492 (+0.61%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Vine Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04242 (-36.37%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Vine Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VINE में $ +0.04405 (+145.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Vine Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.03906 (+111.02%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Vine Coin (VINE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Vine Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Vine Coin (VINE) क्या है

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Vine Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VINE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Vine Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Vine Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Vine Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vine Coin (VINE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vine Coin (VINE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vine Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vine Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Vine Coin (VINE) टोकन का अर्थशास्त्र

Vine Coin (VINE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VINE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Vine Coin (VINE) कैसे खरीदें

क्या आपको Vine Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Vine Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

VINE लोकल करेंसी में

1 Vine Coin(VINE) से VND
1,953.6256
1 Vine Coin(VINE) से AUD
A$0.1128448
1 Vine Coin(VINE) से GBP
0.0549376
1 Vine Coin(VINE) से EUR
0.063104
1 Vine Coin(VINE) से USD
$0.07424
1 Vine Coin(VINE) से MYR
RM0.3125504
1 Vine Coin(VINE) से TRY
3.0542336
1 Vine Coin(VINE) से JPY
¥10.83904
1 Vine Coin(VINE) से ARS
ARS$98.9864192
1 Vine Coin(VINE) से RUB
5.97632
1 Vine Coin(VINE) से INR
6.5167872
1 Vine Coin(VINE) से IDR
Rp1,217.0489856
1 Vine Coin(VINE) से KRW
103.1104512
1 Vine Coin(VINE) से PHP
4.2339072
1 Vine Coin(VINE) से EGP
￡E.3.60064
1 Vine Coin(VINE) से BRL
R$0.4016384
1 Vine Coin(VINE) से CAD
C$0.1017088
1 Vine Coin(VINE) से BDT
9.0246144
1 Vine Coin(VINE) से NGN
114.0393216
1 Vine Coin(VINE) से COP
$299.35424
1 Vine Coin(VINE) से ZAR
R.1.3147904
1 Vine Coin(VINE) से UAH
3.0594304
1 Vine Coin(VINE) से VES
Bs10.69056
1 Vine Coin(VINE) से CLP
$71.86432
1 Vine Coin(VINE) से PKR
Rs21.0425856
1 Vine Coin(VINE) से KZT
39.8921216
1 Vine Coin(VINE) से THB
฿2.4024064
1 Vine Coin(VINE) से TWD
NT$2.2665472
1 Vine Coin(VINE) से AED
د.إ0.2724608
1 Vine Coin(VINE) से CHF
Fr0.059392
1 Vine Coin(VINE) से HKD
HK$0.5783296
1 Vine Coin(VINE) से AMD
֏28.3678464
1 Vine Coin(VINE) से MAD
.د.م0.6689024
1 Vine Coin(VINE) से MXN
$1.3853184
1 Vine Coin(VINE) से SAR
ريال0.2784
1 Vine Coin(VINE) से PLN
0.270976
1 Vine Coin(VINE) से RON
лв0.3222016
1 Vine Coin(VINE) से SEK
kr0.7045376
1 Vine Coin(VINE) से BGN
лв0.1239808
1 Vine Coin(VINE) से HUF
Ft25.2512512
1 Vine Coin(VINE) से CZK
1.5612672
1 Vine Coin(VINE) से KWD
د.ك0.0226432
1 Vine Coin(VINE) से ILS
0.2472192
1 Vine Coin(VINE) से AOA
Kz67.6749568
1 Vine Coin(VINE) से BHD
.د.ب0.02798848
1 Vine Coin(VINE) से BMD
$0.07424
1 Vine Coin(VINE) से DKK
kr0.475136
1 Vine Coin(VINE) से HNL
L1.9421184
1 Vine Coin(VINE) से MUR
3.4091008
1 Vine Coin(VINE) से NAD
$1.3110784
1 Vine Coin(VINE) से NOK
kr0.7475968
1 Vine Coin(VINE) से NZD
$0.1254656
1 Vine Coin(VINE) से PAB
B/.0.07424
1 Vine Coin(VINE) से PGK
K0.3140352
1 Vine Coin(VINE) से QAR
ر.ق0.270976
1 Vine Coin(VINE) से RSD
дин.7.4588928

Vine Coin संसाधन

Vine Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Vine Coin

आज Vine Coin (VINE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VINE प्राइस 0.07424 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VINE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VINE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.07424 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vine Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VINE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.24M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VINE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M USD है.
VINE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VINE ने 0.47494534861759263 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VINE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VINE ने 0.00008419597421907 USD की ATL प्राइस देखी.
VINE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VINE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.95M USD है.
क्या VINE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VINE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VINE का प्राइस का अनुमान देखें.
Vine Coin (VINE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

