Vatra INU लोगो

Vatra INU मूल्य(VATR)

1 VATR से USD लाइव प्राइस:

USD
Vatra INU (VATR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:20:29 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-3.23%

Vatra INU (VATR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000207 है. पिछले 24 घंटों में, VATR ने $ 0.000207 के कम और $ 0.000207 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VATR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.007799414059741528 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000419774377370754 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VATR में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vatra INU (VATR) मार्केट की जानकारी

No.8445

0.00%

ETH

Vatra INU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. VATR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 148000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.64K है.

Vatra INU (VATR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Vatra INU के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ +0.0000025+1.22%
60 दिन$ -0.000018-8.00%
90 दिन$ -0.000093-31.00%
Vatra INU के मूल्य में आज आया अंतर

आज VATR में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Vatra INU के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000025 (+1.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Vatra INU के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VATR में $ -0.000018 (-8.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Vatra INU के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000093 (-31.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Vatra INU (VATR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Vatra INU प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Vatra INU (VATR) क्या है

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Vatra INU निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- VATR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Vatra INU के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Vatra INU खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Vatra INU प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vatra INU (VATR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vatra INU (VATR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vatra INU के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vatra INU प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Vatra INU (VATR) टोकन का अर्थशास्त्र

Vatra INU (VATR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VATR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Vatra INU (VATR) कैसे खरीदें

क्या आपको Vatra INU कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Vatra INU खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

Vatra INU संसाधन

Vatra INU को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Vatra INU वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Vatra INU

आज Vatra INU (VATR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VATR प्राइस 0.000207 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VATR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VATR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000207 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vatra INU का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VATR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VATR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VATR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
VATR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VATR ने 0.007799414059741528 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VATR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VATR ने 0.000419774377370754 USD की ATL प्राइस देखी.
VATR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VATR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या VATR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VATR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VATR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:20:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.

