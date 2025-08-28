VARA (VARA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003976 है. पिछले 24 घंटों में, VARA ने $ 0.003784 के कम और $ 0.004022 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.19529 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003914883732515456 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VARA में +1.42%, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VARA (VARA) मार्केट की जानकारी
No.972
$ 16.20M
$ 115.56K
$ 39.78M
4.07B
10,005,870,100
VARA
VARA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 115.56K है. VARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.07B है, कुल आपूर्ति 10005870100 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.78M है.
VARA (VARA) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में VARA के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00000596
+0.15%
30 दिन
$ -0.000816
-17.03%
60 दिन
$ -0.00061
-13.31%
90 दिन
$ -0.001699
-29.94%
VARA के मूल्य में आज आया अंतर
आज VARA में $ +0.00000596 (+0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
VARA के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000816 (-17.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
VARA के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर VARA में $ -0.00061 (-13.31%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
VARA के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001699 (-29.94%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
VARA (VARA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.
VARA प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VARA (VARA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VARA (VARA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VARA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
VARA (VARA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VARA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
VARA (VARA) कैसे खरीदें
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.