VANA (VANA) क्या है

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA प्राइस का अनुमान (USD)

VANA (VANA) टोकन का अर्थशास्त्र

VANA (VANA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VANA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

VANA संसाधन

VANA को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न VANA आज VANA (VANA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव VANA प्राइस 4.141 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. VANA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 4.141 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए VANA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. VANA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? VANA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. VANA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? VANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.08M USD है. VANA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? VANA ने 35.53172241495424 USD की ATH प्राइस हासिल की. VANA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? VANA ने 3.868850460347094 USD की ATL प्राइस देखी. VANA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? VANA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 825.19K USD है. क्या VANA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VANA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VANA का प्राइस का अनुमान देखें.

VANA (VANA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

